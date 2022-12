Une commune responsable d’un accident sur une route départementale

Responsabilité

Publié le 21/12/2022 • Par Léna Jabre • dans : Jurisprudence, Jurisprudence

L’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage doit rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

Dans cette commune, le requérant a été victime d’un accident de vélo, alors qu’il circulait sur la route départementale. Il a déclaré que la roue avant de son vélo s’est enfoncée dans une tranchée non signalée et insuffisamment comblée avec du sable, découlant de travaux en cours sur le système d’évacuation et de traitement des eaux pluviales réalisés pour le compte de la commune.

Le juge relève d’abord que si la commune soutient que l’entretien normal de la voirie incombe au département, maitre d’ouvrage de cette RD, sont en cause en l’espèce la signalisation et la réalisation de travaux publics réalisés pour le compte de la commune dans un but d’utilité publique, susceptibles d’engager sa responsabilité pour dommage de travaux publics.

Ensuite, contrairement à ce que soutient la commune, la tranchée récemment réalisée dans le cadre de ces travaux, ayant été partiellement comblée par du sable et présentant un dénivelé par rapport à la chaussée en bitume, constituait un danger excédant celui auquel un usager d’un véhicule à deux roues normalement attentif peut s’attendre à rencontrer. Les photographies réalisées peu après l’accident et les attestations suffisamment circonstanciées et concordantes produites établissent le lien de causalité entre sa chute et cette tranchée.

Enfin, il se trouve que la tranchée partiellement comblée n’a pas fait l’objet d’une signalisation adéquate par la seule présence d’une balise rouge et blanche sur le bas-côté. En effet, l’attestation du responsable du centre technique municipal de la commune et celle de l’entreprise affirmant que la signalisation du chantier avait été déposée trois jours après l’accident, ainsi que les pièces contractuelles mettant la signalisation routière du chantier à la charge de l’entrepreneur, n’apportent pas la preuve de la réalité de la signalisation du danger le jour de l’accident.

D’ailleurs, les cônes de balisage présents sur les photographies produites ont été posés par le service départemental d’incendie et de secours lors de la prise en charge du requérant.

Dans ces conditions, la commune n’apporte pas la preuve de l’entretien normal du chantier réalisé pour son compte.

Toutefois, l’accident ayant eu lieu en plein jour et la victime ayant déjà emprunté la voie le matin pour se rendre à un restaurant d’altitude, et l’obstacle se situant juste en amont d’un virage en épingle, la commune est fondée à soutenir que le requérant aurait dû faire preuve de davantage d’attention pour le franchissement de la tranchée et a ainsi commis une faute. La commune est déclarée responsable à hauteur des trois-quarts des conséquences dommageables subies du fait de l’accident et un quart est laissé à la charge de la victime.