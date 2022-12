Le nombre d’emplois repart à la hausse dans la fonction publique territoriale

Effectifs

Après une légère baisse en 2020, l’emploi dans la territoriale a connu une nouvelle hausse en 2021 portée par la progression des contractuels, des contrats aidés et des apprentis. La croissance des effectifs ralentit dans la fonction publique hospitalière tandis qu’elle se stabilise à l’État.

Au 31 décembre 2021, les collectivités employaient 1,98 million d’agents. C’est 0,8% de plus qu’en 2020, après une baisse de 0,4%. Cette hausse est principalement due à la progression du nombre de contractuels (+4 % soit + 16 700 agents), à l’image des années précédentes. Comme en 2020, l’augmentation des non-titulaires provient surtout des catégories A (+7,6 %, après +6,0 % en 2020) et B (+9,5 %, après +9,2 % en 2020).

En parallèle, on assiste à une deuxième année de baisse des effectifs de fonctionnaires, après quatre ans de quasi-stabilité. Fin 2021, ils étaient 1,45 million dans la FPT, soit 8 900 agents en moins que fin 2020.

Le nombre de contractuels devenus fonctionnaires entre 2020 et 2021 est encore en progression (+43 200 agents contre +39 200 en 2020). Après quatre années de forte baisse entre 2016 et 2020 suite à la réforme engagée par le gouvernement, le nombre de contrats aidés croît aussi fortement en 2021 (+21,8 %, soit 34 700 agents) en lien avec le plan « 1 jeune – 1 solution ».

Autre donnée intéressante concernant les jeunes, le nombre d’apprentis s’envole (+29,2 % soit 15 900 agents), faisant suite à trois années de relative stabilité.

Intercommunalités et conseils départementaux en hausse

À l’analyse des données relatives aux différents types de collectivité, on constate un accroissement des effectifs (+3,1 % après +0,4 % en 2020) dans les structures intercommunales (avec et sans fiscalité propre), portés notamment par les transferts de personnels. En 2021, les EPCI à fiscalité propre ont accueillis 5 800 agents venant de communes (5000 en 2020), tandis que 3 900 agents faisaient le chemin inverse (3 000 en 2020).

Contrairement aux intercommunalités, le nombre d’agents continue de reculer dans les communes et leurs établissements (-0,3 %, soit -3 300 agents, après -0,6% en 2020). La source principale de cette diminution vient des établissements communaux (-2 800 agents).

Dans les départements, l’augmentation est de +0,6%. Au sein des conseils régionaux, les effectifs évoluent peu (+0,2 %) après une poussée en 2020 (+2,1 %). La baisse observée dans les centres de gestion et le CNFPT concerne moins d’une centaine de personnes en 2021 (-0,6 %), après un important repli de 1 400 agents en 2020 (-9,5 %).

La police municipale et l’animation recrutent

Territorialement, à l’exception de l’Ile-de-France qui enregistre un recul de -0,8 %, la hausse du nombre d’agents varie de +0,3 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur à +2,5 % en région Grand-Est. Cette dernière avait aussi connu la plus forte variation d’effectifs en 2020, mais alors à la baisse (-1,6 %).

Dans les DOM, seule la Martinique stabilise ses effectifs, quand dans les autres départements d’outre-mer le nombre d’agents diminue.

Si on observe les différentes filières, on constate que ce sont surtout la police municipale (+ 3,6% après 0,7%) et le secteur de l’animation (+2,5% après +1,2%) qui voient leurs effectifs augmenter. Toutefois, les deux principales filières « administrative » et « technique » repartent aussi à la hausse en 2021 (respectivement +1,2 % et + 0,4%), tout comme la filière « sportive » (+1,2 %, après -5,7 % en 2020). Alors que la filière « médico-technique » poursuit, quant à elle, sa baisse (- 3,7 %, après -4,8 % en 2020).

Progression dans les hôpitaux

En 2021, la croissance de l’emploi des autres versants de la fonction publique ralentit. Dans la fonction publique hospitalière, les effectifs continuent d’augmenter, mais plus modérément qu’en 2020 : +6 500, soit +0,5 % après +1,8 % en 2020. Si l’emploi est en progression dans les hôpitaux (+0,7 %), il baisse dans les établissements médico-sociaux (-0,3 %).

Dans la fonction publique de l’État, l’emploi est quasi-stable en 2021 (-2 200, soit -0,1 %) après une nette hausse en 2020 (+0,8 %). Il baisse en particulier dans les ministères (-6 800 agents, soit -0,3 %).

Comme dans la territoriale, le nombre de contractuels progresse (+5 900 emplois), principalement dans les universités.

Fin 2021, la fonction publique employait 5,7 millions d’agents (contrats aidés compris), soit 20 900 de plus qu’un an auparavant (+0,4 %), poursuivant le mouvement amorcé en 2019.