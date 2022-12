Atterrissage ardu pour les conseillers numériques France Services

Inclusion numérique

Publié le 20/12/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Les premiers résultats d'un programme national de recherche sur le déploiement des conseillers numériques France Services font apparaître les difficultés qu'ont pu expérimenter ces conseillers lors de leur arrivée dans leurs structures : une formation en décalage avec les situations professionnelles vécues, une prise de poste peu anticipée, ou encore une rémunération jugée insuffisante.

Comment s’est déroulé le déploiement des conseillers numériques France Services (CNFS) à l’échelon local ? A quelles problématiques de terrain ont-ils été confrontés ? Quels publics reçoivent-ils ? Telles sont quelques-unes des questions qui ont pu être évoquées à l’occasion de la présentation des premiers résultats du programme de recherche national portant sur le déploiement des conseillers numériques France Services, le 16 décembre dernier.

Ce programme, piloté par le chercheur Pierre Mazet, résulte d’un partenariat entre l’ANCT et les chercheurs du Labaccès, le Labaccès étant lui-même le fruit d’un partenariat entre le Ti Lab (laboratoire régional d’innovation publique breton) et le centre de recherches Askoria. Il repose sur une approche quantitative et une approche qualitative, via des enquêtes réalisées dans 5 territoires. Cette double entrée permet d’observer au plus près la manière dont les acteurs s’approprient le dispositif. Il ne s’agit cependant pas de conclusions définitives, mais de premiers résultats, une deuxième vague d’analyse étant prévue pour 2023.

Une prise de poste peu anticipée

« Le niveau d’études est plus élevé en termes de recrutement de ces CNFS par rapport aux médiateurs dans les structures informatiques », a relevé Pierre Mazet, qui a mis en évidence un fort taux de CNFS avec un niveau supérieur à bac +2 (33% ont un niveau bac, 21% un bac +3, et 16% un niveau bac +5 et plus). Ils disposent pour la plupart de précédentes expériences professionnelles, une large majorité d’entre eux ayant travaillé sur l’accueil des publics (62,5%).