Pour mettre à jour vos connaissances sur différents thèmes inscrits au programme des concours de la fonction publique, c'est par ici... Avec une revue de presse substantielle de l'actu politique, économique, sociétale du mois écoulé en téléchargement.

Accessible aux seuls abonnés de LaGazette.fr, les « Questions d’actualité » sont invariablement divisées en quatre fiches : les questions européennes, économiques, nationales et les débats de société. Chaque texte sélectionné est sourcé précisément, de sorte qu’il suffit d’un « clic » pour accéder à l’émetteur de l’information, une institution le plus souvent, et surtout à des ressources supplémentaires qui, le cas échéant, vous aideront à comprendre et à approfondir les enjeux.

Les principales actualités de novembre

Quoi de nouveau dans la cuvée de novembre ? S’il fallait retenir trois points, dans la perspective d’un concours ou d’un’examen professionnel, on choisirait : la suite de la réforme de la haute fonction publique, le bilan de la Cop27 et les prix littéraires de l’année.

La réforme de la haute fonction publique suit son cours. On se rappelle que cette réforme a été initiée en juin 2021. Sont alors créés les corps des administrateurs de l’Etat, l’Institut national du service public qui remplace la fameuse ENA, et la la délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État . La deuxième étape de cette refonte de la haute fonction publique, vise à renforcer « l’attractivité » de la fonction publique, avec plusieurs mesures présentées dans les « Questions d’actualité » du mois écoulé, issu compte rendu du conseil des ministres du 23 novembre.

La COP27, des résultats mitigés. Organisée cette année en Egypte, la COP (Conférence des parties) a pour objectif de faire évoluer la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en faisant le point sur l'application des engagements pris en faveur du climat, en les précisant, et en négociant de nouveaux engagements. C'est l'heure de votre piqûre de rappel sur les différents Sommets de la terre depuis 1992, l'accord de Paris ou encore le Protocole de Kyoto.

Organisée cette année en Egypte, la COP (Conférence des parties) a pour objectif de faire évoluer la CCNUCC) en faisant le point sur l’application des engagements pris en faveur du climat, en les précisant, et en négociant de nouveaux engagements. C’est l’heure de votre piqûre de rappel sur les différents Sommets de la terre depuis 1992, l’accord de Paris ou encore le Protocole de Kyoto. Les prix littéraires 2022. Parmi les œuvres distinguées, citons le troublant « Mage du Kremlin », du politologue Giuliano da Empoli, Grand prix du roman de l’Académie française. A travers le parcours du narrateur, Vadim Baranov, l’auteur retrace fidèlement celui de Vladislav Sourkov, longtemps éminence grise de Poutine. L’occasion de pénétrer les arcanes du pouvoir en Russie et de réfléchir sur les ressorts du pouvoir absolu et du populisme. Troublant et passionnant.

D’autres sujets méritent toute votre attention, relatifs aux déserts médicaux (encore et toujours), à la mobilité militaire 2.0, à l’inflation en France et au-delà. Sans oublier les rapports de la Cour des comptes, un florilège des jurisprudences du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel.

Notez, enfin, cette bonne nouvelle : l’inscription de la « culture de la baguette de pain française » au patrimoine de l’humanité…

Bonne lecture !

