EIAS : la qualité des soins et la sécurité des usagers dans le médicosocial

Santé publique

Publié le 22/12/2022 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

La déclaration des événements indésirables associés à des soins (EIAS) progresse dans le médico-social. Retour sur une démarche obligatoire qui veut éviter la répétition d’incidents plus ou moins graves et non désigner un coupable.

Chiffres-clés 15 % des déclarations des EIAS proviennent des ESMS en 2019.

1. Qu’est-ce qu’un événement indésirable associé aux soins ?

Un événement indésirable associé aux soins est un événement imprévu, un dysfonctionnement non désiré pour l’usager et associé à sa prise en charge, survenant au sein d’un établissement de santé ou d’un établissement médicosocial, dont les conséquences sur le parcours, la santé ou la sécurité du patient, sur les professionnels de santé, les visiteurs ou les biens peuvent être néfastes.

Il s’agit d’un événement lié à un acte de soins à but diagnostic, thérapeutique ou préventif ou un acte médical à visée esthétique, effectué par un professionnel de santé (médecin, pharmacien, sage-femme, infirmier…) ou à un acte d’accompagnement, à domicile, à l’hôpital, en cabinet de ville ou dans une structure médico-sociale (Ehpad, par exemple).

Il peut s’agir de suicide, de situations de maltraitance, d’erreur de dosage de médicament, de soin prodigué au mauvais patient, du dysfonctionnement d’une perfusion, d’une organisation de travail et d’une communication déficientes, de fugue ou de disparition, de vols récurrents ou d’actes de malveillance, de sinistres ou encore de la chute d’un usager dans le couloir du service récemment nettoyé.

Les infections associées aux soins, notamment nosocomiales, sont des événements indésirables. L’événement indésirable est considéré comme évitable lorsqu’il ne serait pas survenu si les soins, la prévention ou l’accompagnement avaient été conformes à la prise en charge considérée comme satisfaisante au moment de sa survenue.

2. Que faire face à un événement indésirable associé aux soins ?

Toute prise en charge non conforme aux règles de l’art, même si ses conséquences sont légères, doit être traitée comme un événement indésirable. L’événement indésirable associé aux soins (EIAS) est signalé aux responsables de l’établissement ou de la structure intervenant à domicile en vue de son analyse et des corrections nécessaires à l’amélioration de la qualité et la sécurité des produits de santé ou des actes réalisés par un professionnel du soin ou de l’accompagnement.

Il peut être déclaré par la personne concernée, un proche, un aidant, le représentant d’une institution (maire), une association d’usagers, ou par un professionnel de santé ou travaillant dans un établissement sanitaire ou médico-social (gestionnaire de risque, directeur d’Ehpad) sur le portail dédié (signalement-sante.gouv.fr). Le but est d’éviter la répétition de l’incident.

Signaler un événement survenu au cours ou à la suite d’un acte de soins ou d’un accompagnement peut contribuer à faire évoluer les recommandations de bonnes pratiques ou à renforcer la vérification de l’identité avant une intervention chirurgicale par exemple. L’EIAS grave doit être déclaré auprès de l’agence régionale de santé.

3. Qu’est-ce que la déclaration d’un événement indésirable grave associé aux soins ?

L’événement indésirable grave associé aux soins a pour conséquence un décès inattendu, une menace vitale, la perte permanente d’une fonction ne résultant ni de l’évolution naturelle de la maladie, ni du terrain du patient, ou nécessite une hospitalisation ou la prolongation de l’hospitalisation, ou provoque un déficit fonctionnel permanent.

Les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, biologistes, kinésithérapeutes, infirmiers, etc., les cadres des établissements de santé et médicosociaux, les collectivités de vie (centres de loisirs, crèches, etc.) déclarent obligatoirement toute infection associée aux soins, dont l’infection nosocomiale, et tout événement indésirable grave associé aux soins auprès de leur agence régionale de santé au moyen d’un formulaire dédié.

Une plateforme de veille et d’urgence sanitaires existe dans chaque région. Cette déclaration s’articule avec les dispositifs préexistants en matière de déclaration (signalements impliquant des mesures de sécurité sanitaire immédiates effectués auprès de la DDASS, infections nosocomiales, vigilances, déclarations à l’Autorité de sureté nucléaire, etc.). Les informations relatives aux cas déclarés et analysés (patient, déclarant, organisation de soins) sont confidentielles.

4. Qu’est-ce qu’une structure régionale d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients ?

Dans le cadre de leurs missions, relatives à la qualité des interventions en matière de prévention, de promotion de la santé, à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la dispensation et de l’utilisation des produits de santé ainsi que des prises en charge et accompagnements médico-sociaux, à la lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance dans les établissements et services de santé et médico-sociaux, les agences régionales de santé mettent en place et organisent, après appel à candidature, des structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients. Elles sont désignées pour cinq ans renouvelables par tacite reconduction.

Dotées de la personnalité morale, elles se conforment à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé précisant notamment les critères de compétences professionnelles, d’indépendance de leurs travaux et de gouvernance. Elles aident les professionnels de santé et médicosociaux concernés à analyser les déclarations des événements indésirables graves et contribuent ainsi à éclairer le directeur général de l’agence régionale de santé sur les conclusions à en tirer.

5. Quel est le rôle de la structure régionale d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients et ses apports concrets ?

La structure régionale d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients apporte une expertise médicale, technique et scientifique aux établissements de santé, aux établissements ou services médico-sociaux et à tout professionnel de santé quel que soit son lieu et mode d’exercice, en vue d’améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients et de prévenir la survenue des événements indésirables associés à des soins, tout au long du parcours de la prise en charge.

Cette expertise se traduit par un soutien méthodologique pour la promotion de la déclaration, la gestion et l’analyse des causes immédiates et des causes profondes des événements indésirables graves associés à des soins ainsi que pour la mise en place de plans d’actions comprenant les actions correctives et leur évaluation ; par un soutien méthodologique à la définition et à la mise en œuvre, dans les structures de soins ambulatoires, les établissements de santé, les établissements ou services médico-sociaux, d’un programme de gestion des risques associés aux soins ; par l’organisation de formations et d’informations ainsi que par la participation à des recherches dans le domaine de l’organisation des soins.