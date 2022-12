Comment accélérer le développement de l’usage du bois dans la construction

Avec le ministère de la Transition écologique, collectivités et aménageurs ont évoqué, le 16 décembre dernier à l’aune des premières expériences, comment booster l’usage du bois dans leurs constructions.

Bâtiment et travaux publics

Une soixantaine de personnes ont participé le 16 décembre dernier au webinaire de restitution de l’incubateur de projets urbains, baptisé Lab2051 et dédié aux collectivités et aménageurs : « Accélérer le développement de l’usage du bois dans la construction ». Le Lab2051, sous l’égide du ministère de la Transition écologique (MTE), regroupe collectivités locales (1), aménageurs et organismes techniques pionniers qu’il mobilise sur des projets urbains innovants de 6 à 18 mois à vocation reproductible (2).