Radioscopie qualitative des élus en charge de la culture

Politiques culturelles

Publié le 21/12/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Pour la première fois, une étude sociologique s’attache à cerner les profils, les motivations et les modes de fonctionnement des élus locaux chargés de la culture. L’ouvrage de l’Observatoire des politiques culturelles (OPC) met en lumière leur grande diversité et la densité de leur mandat.

Qui sont les élus à la culture ? Comment travaillent-ils ? Quelles ont leurs motivations ? Et plus largement encore, « comment se fabrique la décision culturelle » ? C’est ce qu’a voulu savoir l’Observatoire des politiques culturelles (OPC).

Dans une cinquantaine de territoires très divers, ses collaborateurs ont donc rencontré les hommes et les femmes qui, au sein des exécutifs locaux, ont en charge la politique culturelle. Après plus de dix-huit mois de travail, l’ouvrage intitulé « Parcours et défis des élu.e.s à la culture aujourd’hui » et publié à l’automne, sous forme imprimée et en version numérique, approfondit les premières informations livrées en juillet 2021 en marge du Festival d’Avignon.

Un élu « au carrefour d’un jeu complexe de relations »

Comme l’explique l’ancien directeur de l’ OPC , Jean-Pierre Saez, « l’élu à la culture [est] au carrefour d’un jeu complexe de relations ».

Avec les professionnels de sa collectivité (responsable des affaires culturelles, bibliothécaires, conservateur du musée, responsable de la salle de spectacles etc.), les élus chargés de la culture forment un binôme. Ils sont aussi les interlocuteurs des acteurs culturels du territoire, notamment associatifs, et des artistes. Sans oublier leurs relations avec les fonctionnaires de l’Etat dans les directions régionales des affaires culturelles. Face au président de l’exécutif local, leur position n’est pas toujours simple, notamment lorsqu’ils doivent « ferrailler pour se faire entendre. ».

Pas de portrait-robot de l’élu chargé de la culture

« On peut d’emblée faire le constat de la très grande variété des dispositions à l’origine de l’engagement culturel des élu.e.s », relève Vincent Rouillon dans le chapitre intitulé « Ce qui motive les élu.e.s ».

Dans chacun des chapitres, le travail de l’OPC, met en lumière cette diversité. Il serait donc vain de vouloir en tirer un portrait-robot de l’élu à la culture, tant les profils et les parcours peuvent être différents. Comme le montrent les huit témoignages qui émaillent l’ouvrage.