La réclamation du paiement du solde d’un marché doit respecter les formes

Publié le 20/12/2022

D’après l’article 37 du CCAG-PI (prestations intellectuelles) dans sa version issue de l’arrêté du 16 septembre 2009 : « (…) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ».

Pour le juge, cela signifie qu’un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.

Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.

Dans cette affaire, après avoir reçu le décompte de résiliation, une société a adressé au maître de l’ouvrage un courrier dans lequel elle faisait valoir qu' »aucune suite » n’y serait donnée. Dans cette lettre, la société requérante, après avoir opposé la nullité de la décision de résiliation, se borne à réitérer sa demande de paiement du solde, en rappelant les éléments de son décompte final sous forme de tableau, sans toutefois joindre cette demande, ni, au surplus, le mémoire contestant son rejet.

Pour le juge, cette lettre, qui ne contient pas les motifs des prétentions indemnitaires du titulaire du marché, ni, a fortiori, les justifications nécessaires, ne peut être regardée comme une réclamation au sens des dispositions de l’article 37 du CCAG-PI.

