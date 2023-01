Petite enfance : avant le Covid, le nombre de places en crèches avait un peu augmenté

indicateurs

Publié le 10/01/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

Dans un contexte de baisse générale de la capacité d'accueil des enfants de moins de trois ans, les établissements d'accueil du jeune enfant sont les seuls à enregistrer une augmentation de ses places. Véridique à l'échelle nationale, ce constat est tout de même différent selon les départements.

À travers la baisse générale du nombre de places d’accueil des enfants de moins de trois ans, les places en établissements collectifs d’accueil du jeune enfant (EAJE) font mine d’exception. Entre 2017 et 2018, la capacité en EAJE augmente de 2%, passant de 388 967 à 397 160 places sur l’ensemble du territoire.

Ici, nous comparons les résultats entre 2017 et 2018, les deux seules données disponibles sur la plateforme Cafdata et ainsi transplantées sur notre plateforme Opendata. Les EAJE comprennent les crèches collectives, micro-crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants, crèches d’entreprise ou les structures multi-accueil.

Représentant 31,6% des offres d’accueil en 2018 (30,7% en 2017), l’ouverture des nouvelles places s’observe différemment selon les départements. Au total : 70 d’entre eux enregistrent une hausse. En tête, celui des Ardennes avec 7,80% places en plus en l’espace d’un an, ce qui représente presque 100 places supplémentaires. Le département est suivi de la Guyane (+6,85%), la Haute-Marne (+5,93%), le Pas-de-Calais (+5,82%) ou encore l’Aisne (+5,75%).

A contrario, 30 départements comptabilisent une baisse. Avec 14,27%, l’équivalent de 116 places, le département du Lot est celui qui a perdu le plus de places dans ses EAJE entre 2017 et 2018. Cependant, en raison d’une différence faible (de 0 à 2 %), certains écarts doivent être nuancés. Nous pouvons dire que la situation de ces territoires est stable. Cette situation concerne 27 départements observant une hausse et 20 d’une baisse.

Malgré une hausse de la capacité d’accueil dans ces établissements, aujourd’hui, le métier reste en tension. « 48,6% des crèches collectives déclarent un manque de personnel auprès d’enfants. 8 908 postes auprès d’enfants sont déclarés durablement vacants ou non remplacés à la date du 1er avril 2022, soit entre 6,5% et 8,6% de l’effectif total de professionnel auprès d’enfants», pointe l’enquête nationale de la Caisse nationale des allocations familiales de juillet 2022.

