Assistantes maternelles : avant le Covid, les places diminuaient dans 87 départements

En un an, entre 2017 et 2018, la capacité d’accueil des enfants de moins de trois ans a reculé légèrement. Parmi l’ensemble des modes d’accueil, les places individuelles sous l’autorité d’une assistante maternelle ont diminué de 2%, passant de 754 643 à 739 650 sur l’ensemble du territoire. Les 15 000 places perdues au niveau national se répartissent de manière hétérogène dans la métropole. Mais comment se caractérise cette baisse dans chaque département ?

Ici, nous comparons les résultats entre 2017 et 2018, les deux seules données disponibles sur la plateforme Cafdata et ainsi transplantées sur notre plateforme Opendata.

Pour rappel, l’accueil avec assistante maternelle correspond à 58,90% des offres de la petite enfance en 2018, une proportion quasiment identique à l’année précédente (59,65% en 2017). Entre ces deux périodes, seulement 13 départements enregistrent une augmentation du nombre de places. Loin devant les autres, le Gard gagne 2 093 places, soit une augmentation de 56,58% comparé à 2017. Ce département est suivi de l’Eure (+27,49%), la Savoie (+26,39%), la Corse-du Sud (+14,80%) ou encore la Vendée (+10,31%).

A contrario, la grande majorité des territoires connaît une baisse d’offres de places chez une assistante maternelle. Au total : 87 sont concernés. En tête, la Haute-Garonne perd près de 3 300 places, soit 21,56% comparé à 2017. Arrivent ensuite la Loir-Et-Cher (-11,15%), le Cantal (-9,89%) et la Guadeloupe (-9,26%).

Cependant, certains écarts doivent être nuancés. Dans 19 territoires, la différence entre 2017 et 2018 est quasi nulle, c’est-à-dire comprise entre 0 et 2%, alors nous pouvons considérer que la situation est stable entre ces deux périodes.

Des indicateurs sur la santé et le social

