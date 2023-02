Garde d’enfants : mieux vaut vivre dans l’ouest

indicateurs

Publié le 08/02/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

Dans un contexte de tension des professions de la petite enfance, la possibilité d'accueil des enfants de moins de trois ans n'est la même dans tous les territoires. En 2020, qu'en est-il dans chaque département ?

Une chose est sûre : dans un contexte de crise de la profession et la perdition intense de places d’accueil (de n’importe quel type) sur l’ensemble du territoire, il est difficile d’assurer la garde de l’ensemble des enfants de moins de trois ans.

En 2020, au niveau national, le taux de couverture de l’accueil, déterminé par le nombre de places proposées pour 100 enfants de moins de trois ans (et non un nombre d’enfants gardés), s’élève à 58,8%. Un niveau plutôt constant depuis 2017. Si ce taux permet d’accueillir près de six enfants sur dix dans l’Hexagone, il existe de réelles disparités entre les départements.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Après un premier état des lieux, un enfant de moins de trois ans se trouvant dans l’ouest de la France a plus de chance de dénicher une place d’accueil qu’au nord ou au sud. En 2020, 63 départements ont un taux de couverture supérieur à la moyenne nationale. La Mayenne et la Vendée présentent les meilleurs résultats avec une couverture supérieure à 80%. Ils sont suivis par le Maine-et-Loire et le Morbihan (78,10%) ainsi que le Finistère (77,20%).

A contrario, 36 départements enregistrent un ratio inférieur à la moyenne nationale. La Seine-Saint-Denis (32,20%), la Corse (Corse-du-Sud, 32,80% ; Haute-Corse, 39,40%) et le Val-d’Oise (41%) font partie des moins bien lotis de la métropole. Une situation toute aussi critique dans les territoires d’Outre-mer : un petit Martiniquais sur deux peut prétendre à trouver une place sur son île, ce taux est plus faible pour la Guadeloupe (38,20%) et La Réunion (35,20%). En Guyane, le taux de couverture d’accueil atteint son niveau le plus bas avec seulement 11,10%.

Si la natalité est difficile à prédire et encadrer, le seul moyen d’améliorer la couverture d’accueil de la petite enfance serait d’embaucher plus de professionnels du secteur ou de voir s’ouvrir de nombreux établissements d’accueil collectif sur les territoires. En juillet 2022, il manquait près de 9 000 professionnels dans les établissements d’accueil du jeune enfant, d’après une enquête conduite par la Caisse nationale des allocations familiales.

