Garde d’enfants : le taux d’accueil en baisse dans plus de la moitié des départements

indicateurs

Publié le 14/02/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

En pleine crise de la profession, c'est dans l'Ouest de la France que la couverture d'accueil des moins de 3 ans est la plus importante. Mais, entre 2017 et 2020, ce ratio, défini par le rapport entre places disponibles et nombre total d'enfants de cet âge, diminue dans 58 départements.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Invisible et indolore, tels sont les ressentis à l’analyse nationale de l’évolution de la couverture de l’accueil de la petite enfance. Et pourtant, à l’ouverture de la carte de France, la majorité des territoires ont connu un recul plus ou moins important. Pour rappel, ce ratio est déterminé par le pourcentage de places proposées pour 100 enfants de moins de 3 ans.

En l’espace de quatre années, de 2017 à 2020, la couverture nationale n’a pas dépassé la barre des 60 % d’enfants en mesure d’être accueillis dans l’Hexagone et en outre-mer. Au fil du temps, ce taux tend à se stabiliser. En 2020, il s’élève à 58,8 %. Ce qui correspond à un point de moins comparé à 2019, mais retrouve néanmoins le niveau de 2017 (58,9 %). Cette fois-ci, à l’échelle départementale, des disparités marquantes sont à notifier entre ces deux périodes.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Ici, le calcul de l’évolution du taux de couverture des enfants de moins de 3 ans ne reflète pas la capacité d’accueil en 2020. Il transcrit simplement la dynamique d’un territoire entre 2017 et 2020, car il est possible de perdre en couverture tout en gardant un ratio important. Par exemple, le taux de couverture de la Mayenne diminue de 1,20 point (passant de 84,30 à 83,10 %) dans ce laps de temps, et pourtant, le territoire possède un meilleur taux de couverture en 2020.

Au total : 58 départements enregistrent une baisse durant cette période. En 2017, le plus haut taux de couverture de la petite enfance se trouve en Haute-Loire avec un ratio de 92,5 %. Quatre ans plus tard, c’est ce même département qui enregistre la plus importante baisse. En 2020, son taux s’élève à 76,8 %, concluant d’une différence de 15,69 points. Malgré ce déclin, le territoire reste parmi des mieux lotis. Cette année-là, il se trouve en sixième place derrière les départements de l’Ouest, qui recensent les meilleurs situations.

Dans un contexte de crise de la profession et la perdition intense de places d’accueil, 41 territoires connaissent tout de même un regain de couverture. Parmi eux, seuls l’Eure, le Gard, la Savoie, la Haute–Saône et la Drôme enregistrent une hausse de plus de 5 points. Passant de 47,57 à 61 % (+ 13,43 points) de couverture de l’accueil de la petite enfance, c’est dans le département de l’Eure que le phénomène est le plus représentatif.