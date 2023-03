Avant la crise sanitaire, les enfants de 0 à 3 ans les plus pauvres se trouvaient au nord et au sud

indicateurs

Publié le 07/03/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

La pauvreté infantile ne touche pas les territoires de la même manière. La crise sanitaire a accéléré ce phénomène, mais avant-elle, dans quels départements les enfants de 0 à 3 ans étaient-ils les plus pauvres ? (1/3)

Avant la crise sanitaire, les familles d’enfants de 0 à 3 ans les plus pauvres se trouvaient au nord et au sud de l’Hexagone. Se basant sur le taux de pauvreté de la petite enfance, un paysage départemental sur la pauvreté monétaire se dessine radicalement. Les départements du nord, du centre et la côte méditerranéenne contiennent les plus importants taux d’enfants de cette tranche d’âge vivant dans un foyer pauvre. Au contraire, le territoire de l’arc jurassien et de la côte atlantique en comptent le moins.

Pour rappel, en 2018, l’Insee chiffrait le nombre d’« enfants pauvres », c’est-à-dire vivant dans un ménage dans lequel le revenu global se situe en-dessous du seuil de pauvreté, à 2,9 millions. Chaque mois, près de 9,3 millions personnes, catégorisées comme pauvres, gagnaient au maximum 1063 euros par mois, élevant ainsi le taux de pauvreté à 14,8%. De plus, la moitié des personnes pauvres ont un niveau de vie inférieur à 855 euros par mois.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Au niveau départemental, La Réunion était la plus marquée par ce phénomène. En effet, près d’un enfant de 0 à 3 ans sur deux (46,70%) vivait dans la pauvreté monétaire de leur famille. Non loin derrière, les jeunes Martiniquais connaissaient également cette précarité : 35,60% des enfants de 0 à 3 ans de l’île vivaient dans un foyer pauvre. Bien marquées dans les Outre-mer, ces observations, liées à la pauvreté du foyer, touchent également le continent, comme en Seine-Saint-Denis, où 36,40% des enfants de cette tranche d’âge vivent dans des familles pauvres.

À l’inverse, les enfants de la côte atlantique ont tendance à grandir dans les familles les plus riches. En 2018, il faut aller en Vendée pour trouver le taux de pauvreté le plus bas, avec 11,30%. Ce département est suivi de la Haute-Savoie (11,40%), le Finistère (14%), la Loire-Atlantique et des Hauts-de-Seine (14,30%). Si l’analyse départementale marque certaines disparités territoriales, l’échelle communale permet un meilleur ciblage de ce phénomène.

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Parmi l’ensemble des villes de plus de 5000 habitants, 21 communes ont un taux de pauvreté supérieur à 50% et seulement 4 enregistrent un taux de pauvreté inférieur à 10%. La plus touchée est Montargis, dans le Loiret, où 61% d’enfants de 0 à 3 ans vivant dans une famille pauvre. Ce même indicateur s’élève à 8% à Boulogne-Billancourt, la moins touchée, en Hauts-de-Seine.