Petite enfance : légèrement moins de places d’accueil

Publié le 04/01/2023

À l'approche de la construction d'un "réel" service public de la petite enfance, annoncé lors du dernier congrès des maires, comment évolue la capacité d'accueil de nos enfants de moins de 3 ans sur le territoire ?

Entre 2017 et 2018, tout type d’accueil confondu, il y a légèrement moins de places pour les enfants de moins de 3 ans en France.

En 2017, 1 265 097 places étaient disponibles sur l’ensemble du territoire, alors qu’elles étaient 1 255 728 l’année suivante, soit une baisse de 0,7%. Mais la situation est bien différente selon les territoires.

Ici, nous comparons les résultats de 2017 et 2018, seules données disponibles sur la plateforme Cafdata.

Dans cet article, nous avons comptabilisé tous les types d’accueil, aussi bien de manière individuelle – par une assistante maternelle – que collective, au sein d’établissements d’accueil du jeune enfant ou d’autres modes d’accueil formels.

Entre 2017 et 2018, 22 départements enregistraient une augmentation de places d’accueil de ces jeunes enfants. La plus importante a été observée dans le Gard, avec 24% de places supplémentaires passant de 9 210 places en 2017 à 11 421 places en 2018. Suivent ensuite l’Eure (+19,31%), la Savoie (+17,49%) et la Vendée (+8,50%).

Au contraire, en un an, 78 territoires enregistraient une baisse. En tête, la Haute-Garonne qui perd 9,30% de capacité d’accueil, soit plus de 2 000 places. Ce département précède ceux du Loir-et-Cher (-8,51%), du Cantal (-7,89%) et du Gers (-6,48%).

Lors du dernier congrès des maires, les élus se disaient volontaristes pour un service public de la petite enfance, mais voulaient obtenir des garanties de compensation financière.

