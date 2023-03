Où les jeunes de 18 à 24 ans font-ils le moins d’études supérieures ?

Indicateurs

Publié le 23/03/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Education et Vie scolaire

Pour un grand nombre de lycéens, l'obtention du diplôme n'est qu'une étape avant leur entrée à l'université ou dans des formations supérieures. Mais qu'en est-t-il vraiment de la scolarisation des 18-24 ans sur le territoire ?

Dans deux tiers des départements, plus de la moitié des jeunes de 18 à 24 ans ne sont plus scolarisés. Alors que l’instruction est obligatoire jusqu’à 16 ans, les bancs de l’école peuvent être désertés avant même la majorité obtenue. À l’obtention du premier diplôme, baccalauréat ou certificat d’aptitude professionnelle, une grande partie des étudiants décide de ne pas continuer les études et se dirige vers le monde du travail. Au niveau départemental, à quelle hauteur se trouve le taux de jeunes âgés de 18-24 ans hors cursus éducatif durant l’année 2019-2020 ?

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Au total : 66 départements recensent plus de 50% de sa population de jeunes de 18 à 24 ans hors cursus scolaire, dont 42 territoires se trouvant au dessus de 60%. Si les causes de cette absence en études supérieures peuvent être multiples, la Haute-Marne enregistre le plus haut taux avec 70,69%. Un résultat supérieur de 5 points comparé à l’année 2010. Tout comme la Haute-Marne, les départements de l’Yonne (69,55%), la Guyane (67,68%), ou encore la Meuse (67,54%) avoisinent les 7 personnes sur dix âgées de 18 à 24 ans hors cursus éducatif.

Bien qu’il existe une répartition hétérogène de ce phénomène, on remarque que les départements comportant les grandes métropoles semblent les plus épargnés. La capitale recense le taux de cette tranche d’âge le plus bas avec 27,60%. Après Paris, les Hauts-de-Seine comptent 33,85% de jeunes en dehors du réseau éducatif. Afin de lever les freins géographiques et financiers à l’accès aux études supérieurs, le bloc local tente d’investir de plus en plus dans l’enseignement supé­rieur pour attirer des formations post-bac dans les villes moyennes.

Des indicateurs sur l’éducation Grâce à votre abonnement, il est désormais possible de découvrir, comparer, analyser et partager des indicateurs sur le taux de scolarisation, les effectifs d’élèves et étudiants… à tout échelon de collectivité. Autant de thématiques mises à votre disposition sur l’encart « Indicateurs Éducation » sur la droite de la page d’accueil de votre club Éducation et vie scolaire, comme l’explique notre tutoriel.