Comment évolue la scolarisation des jeunes de 18 à 24 ans ?

Indicateurs

Publié le 30/03/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Education et Vie scolaire

Déjà présents sur le marché de l'emploi, pas à l'aise avec l'université... Différentes raisons peuvent expliquer l'arrêt des poursuites d'études des jeunes de 18 à 24 ans. Mais comment cette rupture d'apprentissage a-t-elle évolué entre 2007 et 2019 ?

Frais de scolarité trop coûteux, peu d’offres éducatives dans le niveau supérieur sur certains territoires, … Les raisons d’une rupture avec le cursus éducatif peuvent être multiples pour un jeune âgé de 18 à 24 ans. Si ce taux varie selon les départements, son évolution entre 2007 et 2019, d’après le recensement de l’Insee, démontre une légère diminution du taux au niveau national. Derrière ce constat se cache des disparités territoriales. Quelles sont-elles ?

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Au niveau national, les chiffres indiquent un taux de jeune de cette tranche d’âge hors cursus scolaire à 47,53% en 2007 et à 46,58% en 2019. La différence d’un point pourrait nous indiquer une plus grande poursuite d’étude, mais à l’échelle départementale ce constat diffère. En effet, 63 départements recensent une déscolarisation des jeunes de 18 à 24 ans plus importante en 2019 qu’en 2007, tandis que 37 territoires connaissent l’effet inverse.

Il faut se diriger dans la Creuse pour apercevoir la plus grande différence. En douze ans, le taux d’évolution est supérieur à 12,80%, passant de 58,01% des jeunes de cette tranche d’âge hors milieu éducatif en 2007 à 65,44% en 2019. La Corse-du-Sud, le Cher, la Haute-Marne et les Landes enregistrent eux aussi une augmentation de plus de 10%.

A contrario, certains territoires ont connu une forte baisse en douze ans. À l’image de Paris, qui passe de 30,23% à 27,60% de non-étudiants. La plus importante réduction est détenue par les Hauts-de-Seine avec -12,42%, mais c’est dans la capitale que la population des 18-24 ans étudie le plus en 2019, en France.

Des indicateurs sur l’éducation Grâce à votre abonnement, il est désormais possible de découvrir, comparer, analyser et partager des indicateurs sur le taux de scolarisation, les effectifs d’élèves et étudiants… à tout échelon de collectivité. Autant de thématiques mises à votre disposition sur l’encart « Indicateurs Éducation » sur la droite de la page d’accueil de votre club Éducation et vie scolaire, comme l’explique notre tutoriel.