Ces communes de plus de 20 000 habitants où la déscolarisation des mineurs est la plus marquée

Indicateurs

Publié le 01/03/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Education et Vie scolaire

Alors que l'instruction est obligatoire entre 3 à 16 ans, les bancs de l'école semblent plus ou moins vides selon les communes. Quelles sont les dix villes de plus de 20 000 habitants recensant le plus de mineurs déscolarisés ?

En 2019, plus d’un mineur de 6 à 17 ans sur dix étaient déscolarisés à Grande-Synthe (59) et Calais (62). Bien que l’école soit obligatoire entre 3 et 16 ans, ici, notre analyse concerne les mineurs allant de 6 à 17 ans inclus. En France, quelle est la rupture éducative des communes de plus de 20 000 habitants ?

Loin devant les autres, la ville du Nord, Grande-Synthe, recensent le plus important taux de déscolarisation avec 12,40% de jeunes de cette tranche d’âge concernés. Un constat local bien plus préoccupant qu’au niveau départemental. En effet, dans le département du Nord, le taux de déscolarisés s’élevait à 2,95% des mineurs. Cette situation de rupture éducative concerne particulièrement les jeunes de 15 à 17 ans du territoire : 30% d’entre eux ne vont plus à l’école. Est-ce la conséquence de la fin de l’obligation scolaire ? Les données ne nous permettent pas de l’affirmer.

Dans l’ordre, nous avons ensuite Calais (12,40%), où la situation est presque similaire à Grande-Synthe, Avignon (8,01%), Cayenne(5,99%), Châlons-en-Champagne (5,77%) et Perpignan (5,71%). Concernant les villes les plus peuplés : Marseille (3,31%), Nantes (3,17%), Lille (3,16%), Rennes(3,09%) et Paris (2,56%).