Ces départements qui recensent le plus de mineurs déscolarisés

Publié le 15/02/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Education et Vie scolaire

Alors que l'instruction est obligatoire jusqu'à 16 ans inclus, les bancs de l'école peuvent se vider avant même l'université. Mais dans quels territoires la déscolarisation des mineurs est la plus marquée ?

Passer du temps sur les bancs de l’école permet la bonne maîtrise des savoirs fondamentaux comme lire, écrire ou compter. En France, l’instruction est obligatoire pour tous les enfants, français et étrangers, à partir de 3 ans et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus. Cependant, dès leurs 16 bougies soufflées, rien n’oblige légalement ces mineurs à poursuivre un cursus scolaire. Il s’avère même qu’une déscolarisation peut intervenir en amont de cette échéance légale.

Ici, notre analyse concerne les mineurs allant de 6 à 17 ans inclus, car le cadrage établit de l’Insee qui englobe les enfant allant de 2 à 5 ans, biaise l’analyse des mineurs en un seul et même bloc en raison de l’irrégularité territoriale des scolarisations des très jeunes enfants.

Premier constat départemental : l’énorme majorité des enfants de 6 à 17 ans répondent à l’appel des professeurs. En effet, le taux de déscolarisation des mineurs est compris entre 1,88 et 6,69% durant l’année scolaire 2019-2020. Malgré un faible taux de déscolarisation, quelques disparités géographiques existent selon les départements.

Loin devant les autres territoire, la Guyane affiche le plus mauvais résultat. Au total : 6,69% d’élèves de 6 à 17 ans ont quitté les bancs des écoles, avec une part importante des 15-17 ans (13,64%). La cause de cette rupture éducative ? « Une insuffisance d’infrastructures scolaires, un manque d’adéquation entre l’implantation des établissements et les lieux où les besoins de scolarisation sont croissants et des difficultés d’inscriptions scolaires pour de nombreuses familles », pointe un rapport des défenseurs des droits sur les défis du droit à l’éducation en Guyane, publié en juillet 2021.

Concernant les autres départements, le taux de déscolarisation ne dépasse pas les 5%. C’est dans la Haute-Loire (1,88%) ou dans l’ouest de la France, Morbihan (2,03%), les Côtes-d’Armor (2,05%) et de la Manche(2,09%), que son niveau est le plus bas.