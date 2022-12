Santé environnement : l’avancement contrasté des chantiers

Santé

Selon les ministères chargés de l’écologie et de la santé, 98% des actions prévues dans le cadre du quatrième plan national santé environnement 2021-2025 (PNSE 4). Le premier rapport d'avancement qu'ils ont publié fait état de 98% d'actions lancées, dont plusieurs concernent le secteur médicosocial et les collectivités.

Certaines des actions prévues dans le PNSE 4 sont déjà réalisées. C’est le cas par exemple de la mise en ligne du service numérique Recosanté, qui permet aux habitants de mieux connaître la qualité de l’environnement dans lequel il vit. Il présente des mesures de qualité de l’air extérieur, risques allergiques aux pollens, qualité des eaux de baignade, etc.).

Le site https://recosante.beta.gouv.fr/ a déjà été consulté plus d’un million de fois. Un espace commun de partage de données environnementales, le Green Data For Health, a aussi été mis en ligne en version beta en août dernier. Il vise à alimenter la recherche et l’expertise indépendante et à faciliter l’établissement de liens avec des données de santé. Santé publique France travaille d’ailleurs à un rapport sur les couples pathologies/facteurs de risques environnementaux qui sera publié en 2024.

Plusieurs plateformes numériques

Parmi les mesures qui concernent les collectivités, la plateforme collaborative pour les collectivités sur la santé environnement, « Territoire engagé pour mon environnement, ma santé » réunit déjà 87 retours d’expériences et 55 projets de santé environnement ainsi que des dossiers d’analyse, des focus sur 14 problématiques, etc.

Quelque 120 nouvelles actions de collectivités en faveur de la qualité de l’air y seront ajoutées et une communauté environnement santé se met en place sur l’outil collaboratif dédié à l’animation des communautés « métier expertises territoires ». Le Cerema publiera prochainement un livret sur la santé environnement à destination des élus et services des collectivités.

Le PNSE 4 a permis aussi de déployer des formations à leur intention, au sein du CNFPT , en Auvergne-Rhône-Alpes puis en Bretagne, mais aussi à l’Ecole des hautes études en santé publique de Rennes. Cette école a aussi développé en 2022 une formation en ligne autour du guide Isadora (intégration de la santé dans les opérations d’aménagement). Et pour mieux prendre en compte la santé environnement dans les politiques publiques territoriales, des documents de planification en santé environnement ont été mis à jour l’été dernier et doivent être publiés sur le site du Cerema.

Déploiement des formations

Dans les territoires, 450 hectares de friches polluées ont été réhabilités en 2021 et 2022 et rendus compatibles avec de nouveaux usages (logement, activité économique, renaturation, etc.), grâce au « fonds friches ». Il a permis de financer 78 projets de travaux et 75 projets d’études depuis 2021. Sur les sujets des sites et sols pollués, le Haut conseil de santé publique a publié en mars 2021 un guide pour l’élaboration d’une liste de mesures de prévention individuelles et collectives visant à limiter l’exposition des riverains. Les trois polluants identifiés comme prioritaires sont le cadmium, l’arsenic, et le mercure.

En matière de surveillance de la qualité de l’air intérieur des établissements accueillant des populations sensibles en continu, les collectivités font partie des opérateurs consultés de septembre à décembre 2021 sur le projet de nouveaux textes réglementaires. Le décret et les quatre textes d’application devraient entrer en application en 2023.

Les bailleurs sociaux sont également concernés par les mesures sur la rénovation énergétique et acoustique des logements sociaux situés près des axes routiers et ferroviaires ou autour des aéroports. Mais seuls 16 dossiers ont été identifiés comme pouvant bénéficier des deux dispositifs d’aide existants pour la rénovation acoustique et énergétique. C’est « assez imité », peut-on lire dans le rapport d’avancement… Qui préconise de rendre le couplage des aides plus incitatif.