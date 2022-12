La Région Nouvelle-Aquitaine fait le pari du ferroviaire

Développement économique

Publié le 22/12/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

D’ici 4 ans le projet Ferrocampus dédié au ferroviaire devrait intégrer ses locaux sur un ancien site SNCF de Saintes, à 78 km de La Rochelle. Il allie à la fois un vaste panel de formations et des programmes de recherche et d’innovation.

Le projet Ferrocampus de Saintes (Charente-Maritime) connaîtra-t-il le même succès dans le rail qu’Aerocampus, implanté au sud-est de Bordeaux dans l’aéronautique ? C’est toute l’ambition du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, qui le porte depuis plus de deux ans. D’ici 2026, ce projet devrait réunir sur les 14 000m² d’un ancien site de la SNCF, un plateau-technique (ateliers raccordés au réseau ferroviaire national, trains servant de laboratoire, une ligne d’expérimentation) et des bâtiments accueillant à la fois des activités de formation, de recherche et d’innovation dans le domaine ferroviaire.

Avec un objectif double. « La Nouvelle-Aquitaine est la région qui souffre le plus de la vétusté des chemins de fer, nous avons donc un vrai enjeu à rénover les lignes et préparer les TER du futur. Par ailleurs, toutes les industries font face à des difficultés de recrutement et de formation, un campus ambitieux dans le ferroviaire a donc vocation à donner une attractivité à ce territoire », explique Alain Rousset, président du conseil régional.

Étoile ferroviaire

Alors que Saintes comptait à son âge d’or ferroviaire 1 300 cheminots contre à peine 350 aujourd’hui, la réhabilitation du site s’intègre également dans une perspective de développement économique du territoire, qui constitue une véritable étoile de réseaux ferrés. Le projet est d’ailleurs piloté par le pôle DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale) du conseil régional.

Troisième région ferroviaire après les Hauts-de-France et l’Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine a signé dès avril 2020 un protocole d’acquisition du site avec la SNCF. Convaincus par le projet, entreprises du secteur, écoles d’ingénieur, lycées, universités et collectivités territoriales se sont quelques mois plus tard regroupés dans l’association Ferrocampus, qui réunit désormais 48 membres.

En juillet 2021 le projet décroche le label Campus des métiers et des qualifications (CMQ), des pôles qui fédèrent des acteurs de la formation autour d’une filière économique afin de soutenir les politiques territoriales de développement économique et social. « A l’horizon 2030, notre objectif est de transmettre la passion et les compétences nécessaires pour travailler dans le ferroviaire à 900 apprenants par an », indique Séverinne Rengnet, directrice générale de l’association Ferrocampus.

Du CAP au cursus d’ingénieur

D’ores et déjà, 14 formations sont assurées : sensibilisation auprès de collégiens et programmes fléchés sur le ferroviaire, à la fois en CAP, en bac pro maintenance des équipements industriels et dans un enseignement optionnel de 50 heures dédié au ferroviaire inséré dans les licences de l’université de La Rochelle. « Deux écoles d’ingénieurs, l’ESTACA et l’EIGSI vont délivrer à partir de la rentrée 2023 puis 2025 trois programmes de niveau bachelor et une option dans le cursus ingénieur », pointe Séverinne Rengnet. Une formation « Opérateur de sécurité ferroviaire », ciblant des demandeurs d’emploi et financée par le conseil régional va elle démarrer en février 2023. « L’enveloppe financière que nous allons consacrer à la formation s’affinera au fur et à mesure du déploiement des programmes », précise Alain Rousset.

Pour accompagner la montée en puissance de cette nouvelle offre de formation sur un territoire qui ne compte aucune antenne universitaire, l’accueil des apprenants va devoir être aménagé. C’est une réflexion que la communauté d’agglomération de Saintes commence à mener, en concertation avec l’association Ferrocampus dont elle est membre depuis avril 2022.

« Alternants, formateurs, salariés du ferroviaire venus se former n’auront pas les mêmes besoins. Le lycée Bernard Palissy, partenaire de Ferrocampus, pourra mettre à disposition une partie de son internat. Certains apprenants auront besoin de nuitées d’hôtel pour des durées courtes, d’autres d’appartements pour des durées plus longues. Des programmes de construction en cours ont été amendés pour accueillir ces apprenants, mais il sera aussi nécessaire de lancer des projets spécifiques. Ce sont ces éléments que nous essayons de qualifier au mieux », annonce Eric Pannaud, 1er vice-président en charge de Ferrocampus à la communauté d’agglomération.

Ecosystème complet

« Ferrocampus doit être davantage qu’un campus de formation. C’est pourquoi au printemps 2020 a été voté le principe d’un écosystème qui associe à ce panel complet de formations un espace d’innovation et de recherche. Dans ce cadre, deux consortiums ont été lauréats d’appels à manifestation d’intérêt du PIA 4 (programme d’investissement d’avenir) », souligne Xavier Mallardeau-Castanet, directeur de projet Ferrocampus au conseil régional Nouvelle-Aquitaine.

Le consortium du projet « Train léger innovant », mené par la SNCF Innovation a été labellisé France 2030, avec un budget de 90 millions d’euros, pour favoriser la desserte des petites lignes du territoire en travaillant à la fois sur les matériels roulants décarbonés et les infrastructures. Un deuxième consortium porté par Thalès Innovation dispose d’un budget de 28 millions d’euros pour le projet « Nouvelle signalisation ferroviaire frugale », destiné à réhabiliter les infrastructures de desserte fine par de nouvelles signalétiques, l’automatisation ou la sécurisation des passages à niveau, de façon à mieux cadencer la fréquence des trains.

Financements

Le conseil régional finance le projet Ferrocampus à hauteur de 50 millions d’euros sur 5 ans, en investissement et en fonctionnement. 10 millions d’euros pour le plateau technique sont subventionnés à 50 % par l’État dans le cadre du PIA 4. Les travaux de réhabilitation et de mise aux normes du site devraient s’élever à 34,6 millions d’euros. Et durant la phase de travaux, le budget de fonctionnement (notamment pour le fonctionnement de l’association Ferrocampus qui assure le pilotage opérationnel) devrait osciller entre 6 et 7 millions d’euros.

Nous devons désormais affiner un modèle économique pour la suite. La mise à disposition d’espaces pour des entreprises qui voudraient s’installer sur le site et l’utilisation du plateau technique permettront d’élargir le spectre des ressources », avance Xavier Mallardeau-Castanet. Alain Rousset n’exclut pas non plus à l’avenir de solliciter le conseil départemental de Charente-Maritime au nom de ses compétences sur l’insertion des jeunes pour financer de l’immobilier.

Quant aux retombées économiques pour le territoire, elles sont évidemment attendues. Mais personne ne se risque encore à les évaluer.