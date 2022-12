Élections professionnelles : participation en berne et chassé-croisé des organisations syndicales

Elections professionnelles 2022

Publié le 16/12/2022 • Par Maud Parnaudeau • dans : France, Toute l'actu RH

Déjà érodée en 2018, la participation aux élections professionnelles décroche de 6,1 points. La CFDT, premier syndicat français, se voit ravir sa deuxième place par FO dans la fonction publique, mais conserve sa position dans la territoriale.

Les premiers résultats définitifs des élections professionnelles dans la fonction publique sont tombés ce vendredi 16 décembre en début de soirée pour les comités sociaux (issus de la fusion des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Outre les comités sociaux, les agents ont élu leurs représentants au sein des commissions administratives paritaires (pour les fonctionnaires) et des commissions consultatives paritaires (pour les contractuels). Au total, ce sont près de 20 000 instances qui sont renouvelées.

Les données fournies par la DGAFP confirment la chute de la participation à 43,7 %, contre 49,8 % en 2018 et 52,8 % en 2014.

Le vote recule de 5,9 points dans la fonction publique d’État, de 6,2 points dans la fonction publique territoriale et de 6,4 points dans la fonction publique hospitalière. C’est dans la FPT que la mobilisation a été la plus importante (45,6 %), devant la FPE (44,9 %) et la FPH (37,8 %). 2,2 millions d’agents ont participé au vote sur 5,1 millions d’électeurs potentiels. Parmi les votants, on dénombre 106 000 suffrages blancs ou nuls.

Paysage syndical modifié

Outre la désaffection des urnes, ces élections professionnelles auront été marquées par le recul de la CFDT (-0,5 points), qui perd sa deuxième place dans le secteur public au profit de Force ouvrière (+0,6 points). Un dixième de points séparent les deux syndicats (18,6% des suffrages exprimés pour la CFDT ; 18,7% pour FO). La poussée de FO dans les établissements hospitaliers (+1,9 point, plus forte progression) explique la rétrogradation du syndicat réformiste, qui ne sait jouée qu’à 2900 voix.

Au niveau de l’ensemble de la fonction publique, la CGT reste en tête en obtenant 20,9 % des voix, malgré une baisse d’audience de -1,1 point par rapport aux élections de 2018. Derrière FO (18,7%) et la CFDT (18,6%), viennent l’UNSA (11,7 % ; + 0,6 point), la FSU (9,1 % ; + 0,5 point) et Solidaires (5,8 % ; -0,6 point). En bas de tableau, la CFE-CGC dépasse la FA-FP. Elles recueillent respectivement 3,9 % (+0,5%) et 3,1 % des voix (- 0,4%).

CGT et CFDT toujours en tête dans la territoriale

Dans la fonction publique territoriale, la CGT obtient 28 % (-0,7 point), la CFDT 22,2 % (-0,4 point), FO 16,0 % (-0,1 point), l’UNSA 8,6 % (+0,4 point), la FA-FP 7,7 % (+0,6%). La FSU progresse de 0,3 point pour atteindre 4,1 % et fait son entrée avec un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), damant le pion au syndicat Solidaires qui reste à 3,9 %. La CFTC recule à 3,1 % (-0,3 point), la CFE-CGC comptabilise 1,6% et la FGAF (Fédération générale autonome des fonctionnaires) 0,3%.

Les résultats des élections aux comités sociaux déterminent la composition des instances supérieures de la fonction publique. Au CSFPT, la répartition des 20 sièges, attribués aux six premières organisations syndicales, ne change pas : 7 pour la CGT ; 5 pour la CFDT ; 4 pour FO ; 2 pour l’UNSA, 1 pour la FA-FP et, seule nouveauté, 1 siège pour la FSU (en remplacement de celui occupé jusque-là par Solidaires qui n’est donc plus représentée dans cette instance).

La consolidation des voix aboutit à une évolution de la composition du Conseil commun de la fonction publique : la CGT a 7 sièges, puis viennent FO et CFDT avec 6 sièges, l’UNSA gagne un siège et en obtient 4. La FSU et Solidaires restent respectivement à 3 et 2 sièges, la CFE-CGC et la FAFP conservent chacune un siège ; la CFTC perd le sien.

Les nouvelles instances seront installées à partir du mois de février. Le ministre rencontrera les organisations syndicales début 2023 pour partager l’agenda social.