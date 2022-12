En 2021, les violences conjugales ont augmenté de 21%

aides aux victimes

Publié le 21/12/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans :

Une nouvelle série de mesures pour lutter contre les violences conjugales a été annoncée à l'occasion des trois ans du Grenelle dédié à cette grande cause du quinquennat. Malgré cela, elles ont continué d'augmenter en 2021.

En 2021, les services de sécurité ont enregistré 207 600 victimes de violences(1) commises par leurs partenaires ou ex-partenaires, soit une augmentation de 21% par rapport à 2020. Dans un contexte de libération de la parole et d’amélioration des conditions d’accueil des victimes par les services de police et de gendarmerie, le nombre d’enregistrements a pratiquement doublé depuis 2016 ( 113 778 plaintes).

« Les victimes de violences conjugales signalent rarement aux services de sécurité les faits qu’elles ont subis », précise le dernier rapport du ministère de l’Intérieur. Ainsi, les femmes, principales victimes de ces violences (87%), portent de plus en plus plainte pour des sévices préalables. Sur la totalité des enregistrements 2021, 57 611 ont été pour des faits antérieurs, soit plus d’un quart des cas.

La lutte contre les violences faites aux femmes et les féminicides, qui était déjà l’une des grandes causes du précédent mandat, reste l’une des priorités du gouvernement. À l’occasion des trois ans du Grenelle des violences conjugales, une nouvelle série de mesures pour lutter contre ce fléau a été annoncée, notamment la hausse du nombre des intervenants sociaux, un pack nouveau départ pour les victimes ou encore la réforme du traitement judiciaire.

Des constats différents selon les territoires

Les personnes les plus concernées sont les femmes de 15 à 64 ans, représentant 85% des victimes. En se limitant à cette tranche d’âge, plus la taille des communes augmente, plus le nombre de femmes victimes pour 1000 habitantes de 15 à 64 ans augmente. Pour les toutes les villes de 100 000 à 200 000 habitants, on dénombre 10,4 victimes de violences, soit un résultat bien au-dessus des communes rurales (moins de 2 000 habitants), où ce chiffre s’élève à 5,8.

En 2021, sur l’ensemble du territoire, 8,4 femmes de 15 à 64 ans pour 1 000 habitantes de la même tranche d’âge ont été enregistrées par la police ou la gendarmerie comme victimes de violences conjugales. Cependant, le bilan n’est pas le même selon les départements. Au total : sept dépassent les 10 femmes victimes pour 1 000 habitantes, principalement sur la côte méditerranéenne ou dans le nord de la France.

Dans les Outre-mer, trois départements sur les cinq recensent également un taux supérieur à 10 victimes pour 1000 habitantes. Il s’élève à 12,7 en Guyane (le plus élevé de France), 11 pour la Réunion et 10,3 pour la Guadeloupe. A contrario, le département de Mayotte (6,3 victimes) figure parmi les plus faibles enregistrés, mais ce résultat serait « illustratif du décalage constaté entre victimes enregistrées et victimisation estimée par les enquêtes en population générale ». Le rapport ajoute : « L’enquête CSV menée en 2020 à Mayotte fait en effet apparaître une fréquence des violences sexuelles au sein du ménage près de deux fois supérieure à celle observée en métropole. »

Des indicateurs sur la sécurité Grâce à votre abonnement, il est désormais possible de découvrir, comparer, analyser et partager des indicateurs sur la localisation, les raisons et conditions des accidents de la route… à tout échelon de collectivité. Autant de thématiques mises à votre disposition sur l’encart « Indicateurs sécurité » sur la droite de la page d’accueil de votre Club Prévention Sécurité, comme l’explique notre tutoriel.

Thèmes abordés Aide aux victimes