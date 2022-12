Ces collectivités qui demandent à leurs partenaires bancaires de respecter une démarche ESG

Secteur bancaire

Publié le 30/12/2022 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

A l’occasion de la Cop 27 à Charm el-Cheikh en novembre dernier, quatorze collectivités ont signé une tribune appelant leurs partenaires financiers à cesser de soutenir les énergies fossiles. Dans les services financiers, une démarche de sélection s’est construite depuis 2020. Retour sur les expériences en cours.

Pour sa campagne de financement de septembre 2022, la ville de Bordeaux a incorporé à sa consultation bancaire un questionnaire pour évaluer les engagements écologiques et extra financiers des banques. «Cette démarche est au stade de la sensibilisation. Ensuite les réponses au questionnaire critères Environnement sociaux et de gouvernance (ESG) impacteront sur le choix des emprunts » énonce Claudine Bichet, adjointe au Maire chargée des finances.

Si le phénomène est encore récent, les collectivités sont de plus en plus nombreuses à sélectionner leurs prêteurs en s’appuyant notamment sur Oxam France (expertise sociale) et Reclaim finance, ONG engagée dans la décarbonation de la finance. «Nous avons commencé à intervenir à la demande de Besançon en 2020 et depuis une quinzaine de villes comme Lyon ou Strasbourg nous ont sollicité. Paris devrait bientôt s’engager » confirme Paul Schreiber, Chargé de Campagne Régulation des Acteurs financiers de Reclaim finance.

Un levier pour la transition

« Certaines banques nous annoncent qu’elles orientent leurs prêts sur les collectivités vertueuses. Il était normal d’inverser les choses ! Mais c’est surtout pour nous l’occasion d’affirmer que les finances sont un véritable levier pour la transition écologique » tempère Thierry Dosch, adjoint délégué aux finances de Bourg-en-Bresse (Ain). Pour Anthony Poulin, adjoint délégué aux finances de Besançon, «il n’y avait aucune raison d’imposer, avec le Spaser (schéma de promotion des achats publics socialement et économiquement responsable), aux fournisseurs des contraintes sans que les banques ne soient, elles aussi, concernées. Les choix bancaires étant à la discrétion du Maire, c’est aussi l’occasion pour les élus d’avoir un débat réitéré chaque année avec un retour annuel sur le dispositif».

De la sensibilisation à la sélection

Les consultations bancaires ne répondent pas aux exigences de la commande publique. « Les collectivités doivent emprunter dans les meilleures conditions. Pour autant, nous avons une obligation de transparence et de justification. Les questionnaires sont présentés au préalable aux banques et aux instances délibératives et la décision doit expliquer notre choix» précise le directeur des finances mutualisée Grand Bourg agglo et ville de Bourg-en-Bresse, Adrien Audirac. Besançon envoie le questionnaire tous les ans aux banques pour constituer un vivier lui permettant d’être réactif au moment des consultations.

La ville de Lyon devrait mettre en place le questionnaire dès le premier janvier 2023. «En 2022, nous avons souscrit 20 M€ d’obligations vertes. Et même si cela inverse la charge de la preuve -c’est à nous de démontrer que nous sommes éthiques- ces produits participent à un cercle vertueux qui s’alimente sous la pression du marché » assure Cédric Rouzée, directeur des finance de Lyon. Pour les deux collectivités de l’Ain, les résultats du questionnaire participent pour chaque consultation à cinquante pour cent dans la sélection des offres. Les cinquante pour cent restants concernent les conditions financières des emprunts. En 2021, la Nef a remporté 27 % de la demande, l’AFL 23 %, la BEI 10 % et la Banque postale, les 40 % restants.

Des concordances d’intérêt

A la demande des collectivités, Reclaim finance analyse les réponses « dont la qualité est très hétérogène » selon Paul Schreiber. L’adjointe au Maire chargée des finances de Bordeaux rajoute : «nous ne pouvons pas souscrire tous nos emprunts (besoin annuel de près de 30 M€) aux banques comme la Nef ou le Crédit coopératif qui ont des enveloppes limitées par collectivité». Il y a cependant une concordance entre les attentes des collectivités et les engagements croissants des banques en matière d’environnement. Fin 2021, la Banque Postale annonçait la fin des financement des énergies fossiles d’ici 2030. Si, en 2021, le Grand Bourg agglo et la ville de Bourg-en-Bresse n’avaient fait leur choix que sur le critère financier, le coût total aurait été inférieur de 80.000 € en termes d’intérêts. Avec la remontée des taux d’intérêt en 2022, les collectivités comptent sur « cet alignement de planètes » pour poursuivre leur démarche.