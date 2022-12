Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 10 au 16 décembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Le bruit du vent – En plus du projet de loi d’accélération des énergies renouvelables et afin d’éviter les risques de délestage cet hiver [lire aussi notre article], le gouvernement planche sur d’autres mesures pour lever certains blocages. Actu Environnement précise en effet qu’un projet d’arrêté est actuellement en consultation pour augmenter la puissance de production des éoliennes. Le texte prévoit ainsi le débridage acoustique de ces installations en proposant une dérogation aux limites sonores habituellement applicables entre le 2 et le 31 janvier, entre 7 heures et 20h30. La limite serait fixée à + 10 décibels, contre 5 actuellement. Ce projet d’arrêté doit être soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ce vendredi 16 décembre.

La voie de l’eau – Le baromètre annuel des « Français et l’eau en 2022 », réalisé par Kantar pour le compte du Centre d’information sur l’eau, a été publié cette semaine. Repris notamment par Sud-Ouest, il en ressort que 80% des personnes interrogées ont conscience de l’impact des changements climatiques sur la répétition des sécheresses et des inondations. Résultat, 79% des sondés se montrent prêts à modifier leur modes de vie et 66% accepteraient des réglementations plus contraignantes pour l’usage de l’eau dans l’industrie et l’agriculture. Enfin, 85% des Français ont confiance dans leur eau potable et les services eau et assainissement des collectivités [lire aussi notre article].

Certains l’aiment chaud – La France ne couvre que 22,3% de sa consommation de chaleur par des énergies renouvelables (ENR). C’est le chiffre-clé qui ressort de l’édition 2022 du Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération, à consulter notamment sur le site de la Fedene. Et alors que les différents usages de la chaleur (chauffage, eau, industrie…) représentent 45% de la consommation finale d’énergie, ceux-ci reposent encore à plus de 65% sur des énergies fossiles importés. Pour rappel, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte vise un objectif de 38% d’ENR dans la consommation finale de chaleur en 2030. Pour cela, les acteurs de la filière comptent sur le doublement du Fonds chaleur.

Remonte-pente – Comme l’explique notamment le site Montagnes magazine, les stations de ski pourront bénéficier de l’amortisseur électricité promis par le gouvernement [lire aussi notre article]. Plus précisément, cela concerne les régies de moins de 250 salariés qui gèrent les remontées mécaniques. Les stations pourront acheter une part de leur électricité au prix fixe de 42 euros/MWh plutôt qu’au prix du marché. Ce soutien du gouvernement fait suite à une forte mobilisation des élus de montagne (et des stations thermales). Un décret pour concrétiser ce dispositif, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2023, est en cours de finalisation.

Agents troubles – La pénibilité des tâches des agents titulaires du cadre d’emploi de catégorie C des adjoints techniques territoriaux serait responsable d’un âge de mortalité plus précoce que leurs collègues des autres services. C’est ce qui ressort d’une étude de la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts, à consulter sur son site Internet. Leur espérance de vie serait ainsi de 65 ans (à comparer à 79 ans pour la moyenne nationale de la population masculine). Cela concerne notamment les agents de propreté, déchèterie, interventions techniques, etc.

En roues libres – Selon une étude d’un urgentiste lyonnais, reprise par le JDD, l’arrivée des trottinettes en libre-service serait la cause d’un taux d’accident plus élevé qu’auparavant. Sur la simple année 2019, l’urgentiste a ainsi recensé 1000 blessés de plus en un an, « soit 7,3 fois plus d’accidents en 2019 à Lyon par rapport à la moyenne des trois années précédentes », déclare-t-il. Et de faire le lien direct avec l’arrivée des services de trottinettes.

Objectif zéro – Un article de 20 Minutes rapporte que le département de Loire-Atlantique a décidé de stopper tout développement routier et de respecter l’objectif de zéro artificialisation nette des sols. Un plan à dix ans a ainsi été voté pour donner la priorité aux « aménagements sobres en foncier ». Et toutes alternatives à la voiture individuelle seront privilégiées : voies de covoiturage et de bus, liaisons cyclables, ouvrages de franchissements adaptés aux piétons et cyclistes…

Retour vers le futur – Finalement, ce sera bien la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) qui portera à 100% le programme de certificats d’économie d’énergie (CEE) Actee+, comme l’explique Enerpresse en citant le Journal officiel du vendredi 9 décembre. Précédemment (lire notre article), il avait été évoqué que se rôle serait confié à une association à créer et regroupant, dans sa gouvernance, plusieurs associations de collectivités. "Toutefois plusieurs autres organismes et notamment l’Association des maires de France (AMF), verront leur rôle renforcé dans la gouvernance du programme", explique la FNCCR dans cet article. Actee+ est focalisé sur la rénovation énergétique des bâtiments publics.

Et aussi…

Dans le Var, Veolia expérimente la production d’hydrogène vert à partir de biogaz [TPBM] ;

L’association Bruitparif publie une cartographie du bruit lié aux activités récréatives [Bruitparif] ;

La mise en route du réseau express métropolitain de Strasbourg perturbé par le froid [France 3].