Le partage de la fiscalité : un rapport de force pour les territoires ?

Publié le 23/12/2022 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les péripéties de la réforme de la taxe d’aménagement insistent sur un enjeu de taille : le partage de la fiscalité entre communes et intercommunalité. Mais tirer à hue et dia pour gagner une part supplémentaire de la fiscalité est-il le meilleur moyen de renforcer la richesse financière et fiscale du bloc communal ?

Comme l’a illustré la réforme de la loi de finances de 2022 obligeant les communes à reverser une part de la taxe d’aménagement aux intercommunalités, la contrainte législative n’est pas une recette qui marche. Les organes délibérants ont défini dans leur convention de partage des règles correspondant aux réalités financières et politiques de leur territoires. Entre une application de la réforme a minima ou un partage réel, d’autres scénarios ont permis de trouver des biais pour reverser aux communes la part ainsi ponctionnée.

Des réponses par territoires

Dans chaque territoire, les rapports de force politique et les équilibres financiers obtenus par les pactes financiers guident les règles du jeu. L’ensemble des ressources dont la fiscalité sont mises dans la négociation. La communauté de communes Saône Beaujolais qui est en train d’adopter son PLUI, a décidé de réaffecter 17,5 % (entre 100.000 et 200.000 euros) de la taxe d’aménagement perçue par les communes à l’intercommunalité. Et cette somme est intégralement reversée dans un fonds de concours pour les communes les moins riches. Près de 80 % de la ressource sera versée par la commune centre, Belleville-en-Beaujolais qui avec Saint-Georges-de-Reneins ne bénéficieront pas du fonds de concours. Pour Caen-la-Mer Normandie, seule la communauté urbaine perçoit la taxe d’aménagement et elle a mis en place un dispositif permettant aux communes de garder la main en votant un taux majoré sur zones. Enfin, 75 % du produit de la TA sont reversés aux communes membres. Autant de réponses locales qui posent question : pourquoi légiférer ?

Pour une fiscalité de compétences

Pour les élus, cette réforme imposée fut surtout l’occasion d’exprimer leur colère contre un diktat, celui de la loi ! Comme le rappelle Claude Raynal, sénateur de Haute Garonne et président de la commission des finances du Sénat, «la construction intercommunale est liée aux hommes. On peut imaginer toutes sortes de mécanismes mais pour régler le problème humain, c’est un peu plus compliqué !».

Pour la Cour des Comptes, la solution pour clarifier l’embrouillamini fiscal consiste à s’appuyer sur les compétences des collectivités. L’urbanisme est une compétence intercommunale, la TA doit suivre. Le développement économique est dans le giron des EPCI, la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes doit elle aussi être partagée avec les EPCI. Là encore, les territoires n’ont pas attendu pour définir leur choix comme l’illustre, par exemple, la commune de Plumelin dans le Morbihan. Elle vient de voter le reversement de 50 % de l’augmentation de sa taxe foncière sur les propriétés bâties à Centre Morbihan communauté.

Vers de nouveaux rebondissements

Depuis fin novembre, le sujet du partage de TA semble clos : le Sénat a supprimé cette réforme lors de l’adoption du projet de loi de finances rectificative de 2022, confirmée par la majorité lors du vote définitif du PLF 2023 jeudi. Comme l’a expliqué Claude Raynal, « certaines intercommunalités fonctionnent de manière remarquable, d’autres sont en difficulté. Les maires font alors pression pour éviter de se voir réduire leur capacité d’action. L’obligation de s’entendre ne peut pas se décréter. Le fait intercommunal est incontournable, mais il faut qu’il se développe dans l’équilibre et dans la négociation».

Dans la foulée, le Palais du Luxembourg a adopté en PLFR 2022 un nouveau partage, celui de la taxe IFER sur le photovoltaïque au bénéficie des communes. Toutes les nouvelles initiatives de partage de la fiscalité locale sont autant d’occasions pour dégager de nouvelles ressources pour les uns au détriment des autres. Pour la Cour des Comptes, la clarification de la fiscalité se fera en appliquant le sacro-saint principe du lien entre la fiscalité et le territoire. Si le principe d’un partage de la fiscalité locale strictement guidé par les compétences de chaque niveau de collectivité était la règle, l’intégralité des produits des impôts locaux serait transférée au bloc communal, comme l’a proposé récemment les sages de la rue Cambon, avec la création d’un nouvel impôt résidentiel. Un dénouement clair et net qui aurait pour effet de supprimer toute autonomie fiscale aux départements.