La comptabilité écologique expérimentée à pas comptés (2/3)

Comptabilité publique

Publié le 27/12/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Affichant de fortes ambitions de transformations, la comptabilité écologique mise au point par des chercheurs doit désormais être confrontée aux réalités de terrain. Quelques expérimentations commencent à être menées, mais davantage de collectivités sont invitées à expérimenter.

Un levier de transformation des organisations, permettant une plus large prise en compte, ainsi que la préservation, du capital environnemental et humain. C’est ainsi qu’est présentée la comptabilité écologique. Un outil sur lequel quelques collectivités commencent à travailler. Les chercheurs sont d’ailleurs en quête de terrains d’expérimentation car leurs modèles conçus en laboratoire ont besoin de se confronter à la réalité pour être consolidés.

« Tout l’enjeu est d’établir un lien entre modèles, théorie et pratique et de faire un mouvement permanent entre remonter jusqu’à la problématisation et redescendre sur la pratique », observe Alexandre Rambaud, coresponsable de la chaire de transition écologique d’AgroParisTech, des universités Paris-Dauphine et de Reims, de l’association l’institut Louis Bachelier et du département économie et société du collège des Bernardins.

Cherche volontaires désespérément

Or les collectivités territoriales sont loin de se bousculer. Après une première phase d’enquête collective qui a abouti à une cartographie des enjeux et méthodes identifiées et des trajectoires possibles, La 27e Région cherche des collectivités candidates pour poursuivre son programme Nouvelles Mesures sur rôle des outils de gestion budgétaires et comptables face aux enjeux de « redirection » écologique et sociale.

« Dans un contexte d’inflation et de recherche de sobriété, les collectivités territoriales connaissent une période difficile qui n’est pas propice à des expérimentations vues comme complexes sur les façons d’imaginer de nouvelles conventions cadres, de redéfinir les relations à leurs partenaires, de tester de nouveaux documents budgétaires et de dialogue de gestion, de travailler sur les fiches de poste… », reconnaît Jean Laudouar, chef de projet à La 27e Région.

L’association a par conséquent revu ses ambitions. « L’idée est de ne pas viser trop haut, et d’en revenir au point où en sont les collectivités. Nous constatons au contact des élus et des agents de terrain que cette transformation peut se faire uniquement par étapes et petits pas », poursuit Jean Laudouar. La 27e Région a d’ores et déjà identifié un terrain d’expérimentation avec la ville de Clermont-Ferrand, sur le secteur culturel. Selon les résultats, en février ou mars 2023, de l’appel à projet européen NetZeroCities sur les trajectoires de décarbonation des villes auquel elles ont candidaté, le projet qui sera lancé à ce moment-là sera plus ou moins ambitieux. « Mais pour construire un espace collectif de réflexion, nous avons besoin de trouver deux autres terrains », estime Jean Laudouar.

Démarche politique

Des expérimentations sont également initiées dans le giron de la chaire de comptabilité écologique, par le biais d’une recherche-action déployée par un doctorant. C’est la voie qu’a choisie la ville de Grenoble. Adjoint aux finances, à la comptabilité écologique et à la transition énergétique Vincent Fristot ne cache pas la dimension politique de la démarche. « Nous avons vite pris conscience des limites du budget vert, qui laisse de nombreuses zones grises. Et nous sommes convaincus de la dimension politique sous-jacente à tel ou tel choix de comptabilité publique. Le basculement ne va pas se faire du jour au lendemain, il est encore trop tôt pour dire quand le compte administratif se fera en comptabilité écologique, mais nous pourrons peut-être commencer à annexer de premiers éléments au compte administratif 2023 voté en 2024 », assure-t-il.

A Grenoble, Victor Counillon a démarré en avril 2022 sa thèse CIFRE (Convention industrielle de formation par la recherche) sur l’application du modèle CARE (Comptabilité adaptée au renouvellement de l’environnement) à la commune. « Les cas d’étude devraient être tranchés prochainement. L’application de la comptabilité écologique à une école, avec une identification des actions de préservation et d’évitement, est envisagée. Le deuxième sujet pourrait partir d’une identité à préserver, l’eau, pour analyser comment CARE se décline au niveau de la commune, où s’arrête le périmètre des responsabilités communales et où commence une comptabilité écosystème-centrée (qui étudie quels acteurs contribuent à la préserver, à la dégrader et comment se traduit la coordination entre ces acteurs) », détaille le doctorant.

La ville de Grenoble va également appuyer sa démarche sur des groupes de travail. « Un groupe d’étude avec le CNFPT et une dizaine de collectivités a été décidé cet été pour valoriser les budgets verts et la comptabilité écologique. Nous travaillons également avec le cercle des comptables environnementaux et sociaux », indique Xavier Perrin, directeur de projet « Communs » de la commune.