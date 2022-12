Collectivités : ouvrez les portes de l’Europe grâce à de jeunes volontaires engagés pour les autres

Publié le 21/12/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

L’Agence du Service Civique met en œuvre, sur le territoire national, des programmes européens de volontariat et d’échanges de jeunes. Pour les collectivités, ces dispositifs sont notamment l’occasion de nouer des relations avec des acteurs locaux d’autres pays tout en dynamisant la mobilité européenne sur son territoire.

La jeunesse est un vecteur essentiel de la construction et de la solidarité européenne. À travers les programmes « Erasmus + » et « Corps européen de solidarité », les collectivités peuvent favoriser la mobilité des jeunes en Europe, tout en opérant des rapprochements avec des collectivités et associations d’autres pays européens.

« Erasmus+ » est le programme de l’Union européenne pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. L’Agence du Service Civique a été désignée par la Commission européenne pour mettre en œuvre ce programme dans son volet Jeunesse et en animer le volet Sport. Dans ce cadre, peuvent être financés des échanges pour favoriser les rencontres entre jeunes, des coopérations entre les professionnels de la jeunesse, des partenariats entre structures de différents pays autour de pratiques innovantes liées à la jeunesse et au sport, ainsi que la participation des jeunes à la vie démocratique.

Activités jeunesse

Depuis qu’elle est entrée dans le programme « Erasmus+ » en 2012, la communauté de communes des Coëvrons (Mayenne, 29 communes, 28 000 habitants) a organisé une quinzaine d’échanges de jeunes. « Nous nous sommes tournés au départ vers ce programme avec nos comités de jumelage, car nous cherchions des financements pour développer des activités jeunesse sur notre territoire », explique Bruno Masse, référent « Séjours de vacances et échanges européens » de la communauté de communes des Coëvrons.

Les projets proposés visent notamment à faire découvrir la diversité culturelle européenne, à renforcer le sentiment d’appartenance à l’Europe et à former les jeunes dans un cadre ludique. Le dernier projet en date, intitulé « Je me MEUS », a rassemblé durant l’été 2022 des jeunes âgés de 13 à 17 ans venus de France, d’Autriche, d’Espagne et de Finlande. Pendant deux semaines, ils ont été sensibilisés aux enjeux de l’écomobilité grâce à l’utilisation de modes de déplacement alternatifs (train, bus et vélo). « Ce dispositif nous permet de découvrir d’autres pratiques. Pour la collectivité, Erasmus+ est aussi une vraie vitrine. Nous sommes reconnus pour notre savoir-faire en matière d’échanges de jeunes », indique Bruno Masse.

Large éventail de domaines

L’Agence du Service Civique met également en œuvre le « Corps européen de solidarité » (CES) qui donne la possibilité aux 18-30 ans de s’engager dans des actions de volontariat et de solidarité en France et en Europe. Les missions peuvent durer de 2 semaines à 12 mois. Le CES couvre un large éventail de domaines allant de la citoyenneté à la santé en passant par l’environnement, l’intergénérationnel… Les organismes qui souhaitent accueillir ou envoyer des volontaires doivent faire une demande d’obtention d’un label « qualité ».

Agréée pour le Service Civique, Durance Luberon Verdon Agglomération (Alpes de Haute-Provence, 25 communes, 62 500 habitants) soutient également depuis 2017 la venue de volontaires européens du Corps européen de solidarité sur son territoire, dans le cadre d’un partenariat avec l’association d’éducation populaire « Hors Piste ». Les jeunes ont pour missions de faire découvrir les langues étrangères et les cultures des pays européens, pour l’essentiel dans des collèges et au lycée.

Communauté de volontaires

Depuis 2022, l’Agglomération Durance Luberon Verdon accueille aussi un volontaire en mission avec le CES au sein de son service Jeunesse. Il apporte son soutien à la construction des missions et à l’accompagnement des jeunes, à leur logement et à l’animation de la communauté des volontaires à la fois du CES et en Service Civique. Magali Claudet, chargée de mission jeunesse et citoyenneté, assure cette animation. Elle les réunit tous les mois, y compris ceux des autres structures du territoire de l’Agglomération.

« C’est un moment d’échange sur leurs missions, leurs situations et l’occasion de travailler sur un projet collectif défini par les volontaires eux-mêmes », explique-t-elle. Les jeunes sont également amenés à participer ensemble à des manifestations locales en lien avec leurs missions. À noter que les collectivités ont la possibilité d’accueillir à la fois des volontaires en mission de Service Civique et avec le CES, comme le font la communauté de communes de Coëvrons et Durance Luberon Verdon Agglomération. Il en va de même pour les jeunes qui souhaitent s’engager en cumulant les deux expériences de volontariat – Service Civique et CES – pour des missions en France puis en Europe.

