Compter et structurer les organisations autrement avec la comptabilité écologique (1/3)

Comptabilité publique

Publié le 20/12/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Destinés à classifier les dépenses budgétaires selon leur impact environnemental, les budgets verts commencent à faire leur chemin au sein des collectivités territoriales. Considérée comme l’étape suivante pour accompagner la transition, la comptabilité écologique se veut beaucoup plus systémique et vectrice de transformation. Premier épisode d'une série de trois articles que le club Finances publiera tous les mardis à partir d'aujourd'hui.

Sommées face à l’urgence climatique et écologique de faire leur transition, les collectivités territoriales pourraient trouver dans la comptabilité écologique un levier de réflexion et d’action. Les travaux initiés dès les années 70 sur des systèmes de comptables pensés comme comme des vecteurs de soutenabilité et de préservation de l’environnement, longtemps cantonnés aux laboratoires de recherche, intéressent de plus en plus les entreprises.

Depuis peu quelques collectivités territoriales leur emboîtent le pas. France urbaine a lancé un groupe de travail sur la question, la 27e Région a initié son programme Nouvelles mesures et la chaire de transition écologique portées par AgroParisTech, les universités Paris-Dauphine et de Reims, l’association l’institut Louis Bachelier et le ...