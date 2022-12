Maisons fissurées : vers une meilleure prise en charge ?

Votre actu juridique du 9 au 15 décembre 2022 Notre sélection de textes officiels, jurisprudence et réponses ministérielles intéressant les cadres de la filière technique, publiées par le Club Techni.Cités et sur Lagazette.fr entre le 9 et le 15 décembre 2022. ...

Piles et batteries : les éco-organismes améliorent leur soutien Sur fond d’obligations de résultats, les éco-organismes Corepile et Screlec mettent en place un soutien financier et à l’investissement pour aider les collectivités locales à mieux collecter piles et batteries. Cela aidera, même si ce sont les actions et ...

User de la transaction lors d’un différend En cas de litige, la transaction facilite un règlement rapide et amiable et permet une gestion économe des deniers publics. Son recours est possible pendant l’exécution du marché ou en cours de procédure contentieuse. ...