Solidarité à la source : RSA et prime d'activité d'abord

Insertion

Publié le 15/12/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le colloque sur le non-recours aux prestations sociales en France et en Europe, qui s’est tenu mardi 13 décembre, a donné l’occasion au ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, d’esquisser les contours et le calendrier de la future réforme de la « solidarité à la source ».

Le non-recours, un phénomène généralisé en Europe, dont la prise de conscience remonte au début des années 2010, et les réponses en train d’être inventées et expérimentées : c’est ainsi qu’on pourrait résumer le colloque organisé par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), en partenariat avec l’Observatoire des non-recours des droits et services (ODENORE). Plus de 700 personnes y ont assisté, en présentiel ou en distanciel, démontrant ainsi l’intérêt que suscite le sujet, alors que l’accès aux droits est un des axes forts de la réflexion du Conseil de l’Europe sur la création d’un minimum vital adéquat à l’échelle européenne.

Un phénomène à l’échelle de l’Europe

Le taux de non-recours au revenu minimum dans différents pays révèle un phénomène d’ampleur : il s’élève à 57% en Espagne (en 2020), à 46% en Belgique (en 2017), à 34% aux Pays-Bas (en 2020) et en France (en 2018). En France donc, chaque trimestre environ 600 000 foyers ne recourent pas au Revenu de solidarité active (RSA), ce qui représente environ 3 milliards d’euros non versés par an.

Le taux de non-recours est bien plus important, 50% en 2016, ce qui représente environ 320 000 personnes, soit 1 milliard non versé par an. Enfin, 30% de personnes ne recourent pas à l’Assurance chômage (2018-2019). Selon une étude de la DREES de 2021, le phénomène s’explique par le manque d’information (37% des Français), la complexité des démarches (22%), craintes des conséquences négatives (17%), parmi lesquelles la peur des indus.

20% de non recours incompressibles ?

Aux Pays-Bas, où les politiques sociales sont décentralisées, chaque autorité locale peut définir le type d’allocation, son montant, le public éligible. Le Centre d’évaluations sociales (KWIZ) y a développé l’outil informatique Socrate qui permet d’identifier des personnes en situation de non-recours pour une prestation, tout en respectant le RGPD, ce qui ne manque pas complexité. Un courrier leur est envoyé, les informant qu’ils ont des droits à des allocations.

Bert Van Putten, directeur général de KIWZ témoigne : « Même lorsque ce courrier a été envoyé, il demeure environ 20% de non-recours. » Il avertit contre un écueil de taille : la réticence de certaines autorités car la lutte contre le non-recours, si elle est efficace, entraîne une hausse des coûts – ceux liés à l’allocation et ceux du traitement administratif des demandes.

Vers une solidarité à la source en France

En France, le gouvernement entend franchir une étape dans la lutte contre le non-recours grâce à la réforme de la solidarité à la source, un des pans du Pacte des solidarités, dont on devrait connaître les contours fin janvier 2023.

« On demande à nos allocataires d’être experts de leur demande », analyse Jérôme Lepage, directeur adjoint des politiques familiales et sociale à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). D’où deux chantiers de la Branche Famille : comment favoriser les demandes, et comment utiliser le Dispositif ressources mensuelles (DRM) pour mettre en œuvre une solidarité à la source. Le DRM, qui donne accès aux revenus mensuels glissants a été notamment utilisé dans la réforme de l’impôt à la source et des « APL en temps réel ».

RSA et Prime d’activité d’abord

« La réforme de la solidarité à la source est ambitieuse, avec plusieurs étapes pendant le quinquennat, dont la première sera franchie en 2024 avec une simplification massive des démarches administratives pour le RSA et la prime d’activité. La logique est celle de la déclaration fiscale pré-remplie », a détaillé le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, venu clore le colloque.

Jérôme Lepage a complété : « Fin 2024, sera mis en place un moteur d’éligibilité. L’idée c’est de pouvoir proposer d’autres aides si la personne y a droit. » La grande difficulté pour l’instant est que la CNAF n’a qu’un accès limité au DRM, mais qu’elle espère voir élargi, en tant qu’opérateur favorisant l’accès aux droits.