Comment élaborer un schéma intercommunal de lecture publique

L’Association des bibliothécaires de France (ABF) a mis en ligne début décembre un vade-mecum sur les schémas intercommunaux de lecture publique, mentionnés par la loi du 21 décembre 2021 sur les bibliothèques. Les auteurs expliquent à quelles conditions son élaboration débouche sur une démarche positive.

La commission « Bibliothèques en réseau » de l’Association des bibliothécaires de France (ABF) a enrichi début décembre sa « boîte à outils » d’une treizième fiche, consacrée aux schémas intercommunaux de développement de la lecture publique.

La mention de ces schémas figure dans la loi du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, dite loi « Robert » (art.12).

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale décide que la lecture publique est d’intérêt intercommunal, il élabore et met en place un schéma de développement de la lecture publique. »

L’élaboration d’un tel schéma n’est obligatoire que pour les EPC I ayant fait de la lecture publique une politique d’intérêt communautaire. Ce, après le 1er janvier 2023, date d’entrée en vigueur de cette disposition.

Cependant, pour l’ ABF , l’élaboration de ce type de schéma constitue une démarche vertueuse pour définir la politique d’un EPCI en matière de lecture publique. De ce fait, et compte tenu de la rédaction très générale de l’article 12, tout EPCI ambitionnant une politique de lecture publique peut engager la rédaction d’un schéma intercommunal.

Une politique « assumée et validée par les instances politiques de l’EPCI »

Encore faut-il se donner du temps pour que le projet soit partagé par les professionnels, les bénévoles, les élus, les usagers, voire la population. De plus, pour ne pas en faire « un document purement formel », il convient de le considérer comme l’expression d’un « projet politique ». Ce qui suppose de bien cerner ses objectifs et sa portée, et d’engager une démarche raisonnée, en vue de faire du cousu main.

Autrement dit, un tel document a potentiellement « l’immense intérêt de donner une orientation à la coopération en matière de bibliothèques qui soit assumée et validée par les instances politiques de l’EPCI, soulignent les rédacteurs de la fiche. C’est l’opportunité de positionner la lecture publique dans le projet de territoire de l’intercommunalité, de proposer de lui donner un ancrage qui permette aux élus de se l’approprier et de donner une visibilité à l’action intercommunale. »

Pas de modèle pour les schémas intercommunaux de lecture publique

Mais « aucun référentiel n’existe pour décrire la forme et le contenu » d’un schéma de développement de la lecture publique. L’ABF donne donc diverses recommandations quant à la démarche à engager en vue de la rédaction de ce document et au contenu qu’il convient de lui donner.

Les auteurs soulignent que, bien menée, l’élaboration d’un tel schéma est susceptible de déboucher sur un partenariat avec l’Etat dans le cadre d’un contrat territoire-lecture signé avec la Drac.

L’ABF attire aussi l’attention sur la nécessité de prévoir des mises à jour du schéma intercommunal de lecture publique, « quand de nouvelles étapes sont envisagées qui n’étaient pas initialement prévues, et a minima au début de chaque mandat communal et intercommunal. »