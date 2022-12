Nouvelle Aquitaine : un fonds d’investissement pour verdir la vigne

Développement local

Publié le 28/12/2022 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Régions

La Nouvelle Aquitaine a mis en place un outil financier original pour soutenir les viticulteurs qui s’engagent dans la production bio, le fonds d’investissement VitiREV Terradev. Objectif : une vingtaine d’exploitation pour un investissement de cinquante millions.

Avec une première levée de fonds de vingt millions d’euros, le fonds VitiREV Terradev de la Région Nouvelle Aquitaine commence la sélection des entreprises viticoles prêtes à s’engager dans la transition agroécologique. Le choix de mettre en place un outil d’investissement pour accélérer leur passage vers une viticulture agroécologique de type HVE3 (certification haute valeur environnementale) ou bio est une première. Au-delà de l’analyse financière des exploitations, la société de gestion Calao, qui prend en mains le fonds régional, doit aussi contrôler l’évolution des vignes. « Nous allons devoir vérifier, lors de trois étapes (début de l’investissement, mi-chemin et sortie), l’amélioration de cinq chapitres dont la consommation d’eau, la santé et bien-être, et la biodiversité. Nous sommes accompagnés par deux experts et exploitants du bio, Jean-Baptiste Bourotte et Bertrand Weisgerber, qui vont apporter aux viticulteurs leurs conseils » explique Éric Gaillat, associé cofondateur de Calao. Reste que cette transformation impose aux exploitants du temps et de la ressource.

Préparer l’avenir

« La Nouvelle Aquitaine la première Région viticole d’Europe et elle compte près de 11.500 exploitations. Avec ce programme, notre objectif est de soutenir l’activité pour qu’en 2050, l’activité viticole demeure une activité dynamique créatrice d’emplois dans les territoires» rappelle Lydia Héraud, conseillère régionale en charge de la viticulture. Sélectionnée par le programme territoires d’innovation (2019), la Région a lancé le programme global VitiREV. Un premier fonds pour les vignes a été lancé en janvier dernier : VitiREV innovation ciblé sur les start-up pour la transformation et la modernisation de la filière viticole.

Il se donne pour objectif de mobiliser cinquante millions d’euros pour une quinzaine de sociétés soutenues. Sept sociétés sont déjà accompagnées par les investisseurs au nombre desquels le Crédit mutuel Arkéa. « Crédit Mutuel Arkéa est passé récemment en société à mission et se doit d’être la banque des transitions » précise Sophie Violleau, présidente du Crédit Mutuel Sud-Ouest et vice-présidente du Crédit Mutuel Arkéa qui est actionnaire des deux fonds (5M€ dans chaque).

Une valorisation des sols

Avec le fonds d’investissement, VitiREV Terradev, l’objectif est d’accompagner directement les exploitations. La Région et la Banque des territoires contribuent au total à hauteur de 10 millions d’euros, les dix millions restants étant obtenus par des investisseurs institutionnels comme les banques ou encore des particuliers et des entreprises avec un ticket d’entrée de 100.000 euros. « L’investissement se fait sous forme d’action (titre de propriété) ou d’obligation (titre de créance) ; cela dépend de la structure capitalistique de l’exploitation et de la présence ou non d’autres investisseurs » explique Sophie Violleau. Quoi qu’il en soit, le fonds reste minoritaire et porte un risque le temps du changement de production. Pour Éric Gaillat, « à l’issue de la période de transition, les terres sont régénérées et leur valeur va doubler par rapport aux sols pollués. Et la bouteille de vin bio est en moyenne 50 % plus chère que le vin traditionnel ». Si le placement est sans garantie, le risque est limité et le retour d’investissement attendu de 4 à 5 %. La plus grande cause d’incertitude demeure la réponse des vignerons, peu habitués à faire entrer des investisseurs extérieurs dans leur exploitations.