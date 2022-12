Les sénateurs veulent rouvrir le dossier du ZAN

Aménagement du territoire

Publié le 15/12/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la une, France

La mission conjointe de contrôle du Sénat relative au ZAN a présenté le 14 décembre le texte de la proposition de loi qui devrait être déposé dès la semaine prochaine pour examen en séance plénière. Objectif : faciliter la mise en oeuvre du zéro artificialisation nette, sans remettre en cause l'objectif.

Créée en septembre 2022 par quatre commissions permanentes du Sénat, la mission conjointe de contrôle du Sénat relative au ZAN a présenté le 14 décembre le résultat de ses auditions et travaux : une proposition de loi portant 25 mesures plutôt décoiffantes visant à faciliter la mise en œuvre du ZAN. Jean-Baptiste Blanc (LR), le rapporteur de la commission, a insisté sur le caractère transpartisan de cette instance, et sur le fait que « le ZAN est peut-être la plus grande préoccupation du moment pour les élus locaux ».

Pour les sénateurs, ce qui a motivé la création de cette mission est le fait que les dispositions sur le ZAN votées dans la loi Climat et résilience n’ont pas été respectées. Par ailleurs, « deux choses n’ont pas fonctionné, juge Jean-Baptiste Blanc : les préfets n’ont pas du tout accompagné les élus pour élaborer des stratégies territoriales. Nos élus ont fait comme ils ont pu pour répondre dans le cadre des conférences régionales des Scot, mais cela s’est fait de façon très inégale. De plus, les discussions vont se clore en février sur l’intégration des objectifs du ZAN dans les Sraddet. Les régions n’ont pas le temps ni l’envie de discuter des propositions faites par les conférences régionales des Scot, les délais sont beaucoup trop courts. »

Le ministre de la transition écologique Christophe Béchu avait soutenu la création de cette commission, tout en confiant aussi en septembre dernier à la Fédération nationale des agences d’urbanisme une mission sur le toilettage des décrets ZAN. Son rapport a été remis au ministre fin novembre, et Christophe Béchu avait promis au congrès des maires pour la fin de l’année des textes modifiés.

Changer la lettre, pas l’esprit

La mission a donc produit une proposition de loi, dont l’objectif est « de changer le cadre de mise en oeuvre du ZAN, pas son esprit », a souligné Valérie Létard (Union Centriste), la présidente de la mission. Objectif : une inscription du texte à l’agenda du Sénat au premier trimestre, car » la temporalité, c’est le nerf de la guerre pour la réussite du ZAN », selon Valérie Létard.

Le texte contient cinq grands axes, pour donner plus de souplesse dans la mise en oeuvre du ZAN.

Tout d’abord le premier axe : afin de favoriser le dialogue territorial sur le sujet, la proposition de loi prévoit de prolonger d’un an le délai laissé pour la modification des documents régionaux (SRADDET notamment) et des documents locaux (SCoT, plan local d’urbanisme, carte communale).

Ce ne serait donc qu’en 2025, et non en 2024, que les Sraddet devaient avoir intégré les objectifs de baisse de 50% d’artificialisation des sols. Il est aussi proposé de transformer la conférence régionale des Scot en conférence régionale du ZAN, à laquelle communes et EPCI seraient plus associés. Cette conférence deviendrait une sorte de forum de discussion sur le sujet.

Deux comptes pour le ZAN

Le second axe du texte concerne les grands projets structurants. Pour les projets d’intérêt national, l’un des principaux points de discorde du dispositif ZAN, la mission propose de « placer les grands projets d’envergure nationale et européenne dans un « compte foncier national » spécifique, qui ne serait pas imputé aux enveloppes de la Région et des collectivités. Selon les critères qu’il est proposé de fixer dans la loi, la qualification des projets sera décidée par la Région, après avis de la conférence régionale du ZAN.

Le troisième axe du texte vise à mieux prendre en compte les spécificités territoriales. Afin de répondre aux inquiétudes du monde rural, le texte propose de créer un « plancher » de droits, au titre duquel aucune commune ne pourra disposer d’une enveloppe inférieure à 1 hectare à l’issue de la territorialisation.Cela constituerait donc un filet de sécurité pour les communes rurales qui ont consommé moins de deux hectares durant la dernière décennie, mais cela n’accroitrait pas les droits à construire de ceux ayant consommé plus de deux hectares. Elle propose enfin de créer une « part réservée » aux projets d’intérêt territorial au sein des Scot et de PLU- I, pour les projets supra-communaux.

Pallier l’absence d’outils

Sur le volet des outils, alors que pour le moment il n’y a pas d’application fiable de décompte des terres artificialisées, et que de nombreuses collectivités ont des observatoires locaux, la commission propose de les autoriser, si l’État ne leur transmet pas sous six mois les données complètes nécessaires, à continuer à utiliser les données locales préexistantes relatives à l’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

Pour les maires, il est proposé d’instaurer un « sursis à statuer ZAN », afin de suspendre la délivrance de permis pour des projets qui contrediraient directement les objectifs ZAN d’une commune ou d’un EPCI, avant que son document ne soit révisé ; ainsi qu’un « droit de préemption ZAN » lui permettant, dans certains périmètres, de réserver le foncier présentant un potentiel fort pour l’atteinte de ses objectifs.

Enfin, dernier point de discorde, la nomenclature des terres artificialisées prévue par le décret du 29 avril 2022 prévoit que les parcs et jardins sont comptabilisés comme des surfaces artificialisées. La proposition de loi prévoit de désigner ces surfaces comme « surfaces non artificialisées, et de permettre aux communes et EPCI de délimiter des périmètres de densification dans lesquels la construction sur ces espaces ne sera pas considérée comme de l’artificialisation. Cela donnera aux collectivités la possibilité de piloter une densification intelligente et maîtrisée, tout en protégeant les espaces verts et le cadre de vie ». Cette nomenclature fait partie des points que Christophe Béchu a déjà annoncé vouloir modifier, mais un décret pourrait suffire.

La proposition de loi devrait être déposée dès la semaine prochaine pour être inscrite à l’agenda parlementaire à la rentrée, reste à voir si elle passera la porte de l’Assemblée nationale. Christophe Béchu a plusieurs fois répété qu’il n’était pas favorable à remettre le texte sur l’établi, puisqu’un consensus avait été trouvé lors de la discussion parlementaire sur le dispositif final.