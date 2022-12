Les modalités de formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires évoluent

Sécurité civile

Publié le 15/12/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, Textes officiels RH, TO parus au JO

Un arrêté du 7 décembre modifie l’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

Il modifie notamment la liste des organismes de formation pouvant dispenser des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Il s’agit désormais :

l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

l’établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne ;

le Centre national de la fonction publique territoriale ;

les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours ;

la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les formations militaires de la sécurité civile.

Cet arrêté précise aussi que pendant la formation, le stagiaire et l’équipe pédagogique disposent d’un document de traçabilité permettant de suivre et de mesurer l’acquisition des compétences tout au long de la formation. A l’issue de la formation, l’organisme de formation remet une attestation de suivi au stagiaire.

De plus, les formations aux emplois et activités, opérationnels ou d’encadrement, sont dispensées par l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour les officiers et les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours pour les non-officiers. Ces organismes sont autorisés à titre permanent à dispenser ces formations.

L’arrêté redéfinit également les formations dispensées aux sapeurs-pompiers volontaires. Elles se déclinent en :

Formations initiales suivies dès leur premier engagement ;

Formations continues et de perfectionnement suivies au cours de l’engagement : Formations de perfectionnement suivies à la suite d’un changement de grade ou d’une affectation sur une fonction à responsabilité ; Formations de maintien et de perfectionnement des acquis, permettant la préservation et l’amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien des activités et des compétences définies dans les référentiels ou les guides nationaux de référence relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires ; Formations aux spécialités, opérationnelles ou professionnelles, énumérées au 1° de l’annexe II de l’arrêté du 22 août 2019 ; Formations d’adaptation aux risques locaux, permettant de développer des compétences opérationnelles relatives à des risques locaux, recensés dans le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, ne relevant pas de formations aux spécialités.



Un second arrêté du même jour fixe les dispositions spécifiques relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à la spécialité « interventions en milieu aquatique et hyperbare » en vue de la délivrance des certificats d’aptitude à l’hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare pour l’activité professionnelle « Mention B : interventions subaquatiques : c) secours et sécurité, option sécurité civile ».