Transparence financière des Ehpad : les 5 indicateurs sont définis

Ehpad

Publié le 15/12/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, Textes officiels santé social, TO parus au JO

Le décret du 28 avril 2022 portant diverses mesures d’amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, prévoit l’obligation pour les Ehpad de transmettre cinq indicateurs à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, consultables par les résidents et les familles sur le portail d’information qui leur est dédié.

Ces cinq indicateurs sont les suivants :

la composition du plateau technique ;

le profil des chambres ;

le nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement ;

la présence d’un infirmier de nuit et d’un médecin coordonnateur dans l’établissement ;

le partenariat avec un ou plusieurs dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé mentionné à l’article L. 6327-1 du code de la santé publique.

Un arrêté du 13 décembre apporte une définition pour chacun d’entre eux. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.