Guide comparatif des budgets communaux, à consulter sans modération

La Gazette et le club finances publient, en exclusivité, un panorama des finances locales, à travers l'analyse comparative des budgets communaux. Un travail considérable, réalisé sous l'impulsion du CIG de la Grande Couronne, par Yann Yvergniaux, responsable du service conseils en finances du CIG. Consultez le guide, et sa version feuilletable.

Les centres de gestion n’interviennent pas que dans la sphère de la gestion des carrières pour leurs collectivités adhérentes. Ils agissent également dans d’autres domaines de gestion des collectivités locales et notamment l’accompagnement, l’analyse financière et le remplacement d’experts financiers.

C’est ainsi que le CIG de la Grande Couronne a pris l’initiative d’analyser et de présenter de manière pédagogique les données financières et leurs évolutions sur huit années, de l’ensemble des communes françaises. Un travail réalisé par Yann Yvergniaux, responsable du service Conseil en finances du CIG de la Grande Couronne, avec le soutien de l’ANDCDG et la diffusion de la Gazette des communes et du Club Finances.

Une première partie, présente l’évolution des données financières au niveau national, en compilant les données pour l’ensemble des collectivités françaises. Pour entrer dans le détail, les collectivités ont été regroupées par strates de population, ce qui permet d’affiner l’analyse, et de mettre en évidence d’éventuels effets de seuil.

Pour chaque strate, le panorama identifie une « commune type » dont les recettes et les dépenses sont une moyenne de l’ensemble des communes appartenant à la même strate, permettant ainsi de positionner votre commune à ce « référentiel ».

