Sobriété énergétique et arrivée de l’hiver : les collectivités jouent les équilibristes

Equipements publics

Publié le 14/12/2022 • Par Valérie Brunet • dans : A la une, A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Contenir les dépenses énergétiques, un vrai casse-tête pour les collectivités. Entre la diminution des températures dans les équipements publics et les pannes de chaudière, la pédagogie est de mise pour expliquer aux usagers les difficultés rencontrées et les choix opérés.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Les communes font comme les particuliers, annonce Brigitte Duez, déléguée aux affaires scolaires à la commune de Cheval-Blanc (4 290 hab., Vaucluse), elles s’adaptent. » Avec l’arrivée du froid, bon nombre de parents d’élèves et d’usagers d’équipements sportifs dénoncent des températures jugées trop faibles. Pour limiter l’explosion des dépenses, les collectivités ont tardé à rallumer le chauffage. Avec des températures extérieures négatives, des problèmes sur les installations techniques, le thermomètre peine parfois à grimper dans les établissements scolaires et sportifs. Elus et agents diversifient les actions pour limiter les consommations énergétiques. Ils échangent avec les usagers pour entendre les mécontentements, rendre compte des décisions ...