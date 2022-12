Budget sport : la perspective d’un «atterrissage brutal» après 2024

Gouvernance

Publié le 19/12/2022 • Par David Picot

Bonne nouvelle : le budget initial 2023 de l’Agence nationale du Sport (ANS) s’inscrit à la hausse. Pour autant, les représentants des collectivités portent leur regard au-delà de l’année à venir. Avec des signaux semble-t-il inquiétants pour le sport au lendemain des Jeux Olympiques de Paris 2024…

« Un budget dans la continuité, ambitieux et responsable pour 2023 », a plaidé Frédéric Sanaur, directeur général de l’Agence nationale du Sport (ANS), à l’occasion du Conseil d’administration de cette structure, le 8 décembre dernier. La preuve par les chiffres : en 2023, l’ANS s’appuiera sur un budget de 462,9M€, en hausse de 2,6% par rapport à celui voté il y pile un an (451,2M€). L’enveloppe est répartie entre le développement des pratiques (331,6M€), la haute performance (119,3M€), auxquels s’ajoutent 12M€ dédiés « au fonctionnement du groupement ».

Pour la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, « ce budget initial s’inscrit pleinement dans les objectifs ambitieux fixés par la politique publique du sport en vue des JOP 2024 ». Et d’ajouter : « mais également au-delà »…

Un « noir budgétaire » après les Jeux ?

Du côté des collectivités où les regards se portent volontiers sur le versant « développement des pratiques » – en hausse de 3,1% – les acteurs s’interrogent justement sur ce « au-delà »… Co-président de la commission Sport de l’Association des Maires de France (AMF), David Lazarus reconnaît se trouver face à « un bon budget car il se situe en légère augmentation sur sa partie socle ». Mais « au-delà », à la lecture notamment de dispositifs qui se sont arrêtés (enveloppe liée aux centres de préparation aux Jeux…) ou vont être achevés en 2023 (« après les reliquats du plan de relance »…) ou fin 2024 (plan des 5 000 équipements), il lit « surtout une trajectoire mal négociée et un atterrissage qui pourrait être brutal. Je ne voudrais pas que l’ ANS se retrouve plongée dans le noir budgétaire une fois que la lumière des Jeux olympiques sera éteinte ».

L’élu déplore quelques « arbitrages gouvernementaux qui ne semblent pas favorables à l’ANS et donc au sport ». Référence à Bercy donc et particulièrement au Fonds vert avec cette responsabilité des maires qui devront opérer « des choix cornéliens » pour rénover leur école ou leur crèche ou leur gymnase…

« Nous savons très bien que la priorité n’ira pas aux équipements sportifs », reprend le maire de Chambly (Oise). Par la voix de son Secrétaire général Vincent Saulnier, l’Association nationale des élus en charge du Sport (Andes) pointe la même crainte. Les représentants des collectivités souhaitent plutôt « que 10% du Fonds vert soit alloué à l’ANS, pour la rénovation des gymnases, des piscines, etc. » Ensuite, « charge à l’ANS de redistribuer de façon pertinente ; au sein des territoires ».

Une montagne de rénovations…

Et… au-delà, « nous ne voyons pas non plus se dessiner de plan ambitieux en faveur des équipements structurants vieillissants, insuffisants voire mal répartis sur le territoire », reprend Vincent Saulnier, qui pense notamment aux centres aquatiques et autres gymnases. Il apparaît d’autant plus inquiet que « la loi de programmation des finances publiques s’oriente de façon défavorable par rapport à l’ensemble des crédits consacrés au sport. Avec des prévisions à 1,6 milliard en 2024 et à 1,5 milliard en 2025. Contre 1,8 milliard, actuellement »…

L’occasion pour l’ Andes de revenir sur l’une de ses propositions-phares : le 1% sport. Loin, très loin, du 0,3% actuel… « Le sport, en particulier lié au monde professionnel, peut durablement financer le sport amateur », répète l’élu mayennais, qui milite pour un déplafonnement des produits des trois taxes sportives – taxe Buffet, taxe sur les jeux FDJ et taxe sur les paris sportifs – afin qu’elles soient intégralement affectées au développement de la pratique sportive.

« Entre 2018 et 2022, décrit l’Andes dans une contribution dédiée (1), elles ont produit un rendement de plus de 2 milliards d’euros. Mais seulement 38% de ce produit fiscal a été affecté à l’ANS, soit 787 millions d’euros, quand 1,268 milliards d’euros alimentaient le budget général. »

Des investissements maintenus ?

Dans ce contexte, l’association France urbaine, qui a sondé ses collectivités adhérentes pour mesurer les répercussions de la crise énergétiques sur les équipements sportifs, tend à rassurer sur leurs capacités d’investissements à court terme.

« Les collectivités répondantes oscillent ainsi entre maintien et report des investissements : elles sont de l’ordre des deux tiers à souhaiter un maintien voire une requalification à la marge des investissements sportifs », soulignent ses représentants. Avec des priorités qui se nomment « rénovations énergétiques, passage en LED (gymnases, stades) et sécurité des bâtiments ».

Enfin, en matière de fonctionnement et d’aides aux associations sportives, « plus de la moitié des collectivités répondantes déclarent que les budgets seront sanctuarisés en 2023, tandis que, pour d’autres, ils devraient subir une baisse, de l’ordre de 3% à 5%, parfois 10%, selon les lettres de cadrage budgétaire transmises aux directions », concluent-ils.