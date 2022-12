Assainissement

L’intercommunalité a mis au point une appli qui lui permet de mieux piloter la distribution d’eau et, surtout, de repérer les pertes sur le réseau.

[CA de Nevers (Nièvre) 13 communes • 65 700 hab.] En 2014, la régie de l’eau de Nevers agglomération, qui desservait 12 500 abonnés et onze communes, avait sur son réseau de distribution des rendements insuffisants pour prétendre aux subventions de l’agence de l’eau. Elle affichait des résultats autour de 75 %, tout juste supérieurs aux valeurs ciblées par le décret « fuites » du 27 janvier 2012, issu du « Grenelle de l’environnement ».

Grâce à une application qu’elle a développée avec Lacroix-Sofrel, en 2020, dans le cadre d’une expérimentation financée par des fonds européens, son rendement atteint désormais les 94 %.

Cette application permet de faire remonter toutes les données du réseau, qui, depuis une dizaine d’années, a été numérisé et équipé de compteurs de sectorisation, aujourd’hui au nombre de 70. « Nous avons observé, pour chaque compteur, les archives des quatre dernières années, afin d’étudier les données de consommation ainsi que les variations annuelles, explique ­Dominique ­Derangère, cheffe du service “eau et assainissement”. Cela nous a permis de connaître le niveau de consommation normal, pour chaque compteur et chaque groupe d’habitants. »

Au premier coup d’œil

Quelque 5 000 données, comme le volume consommé, la température ou la turbidité, sont traitées quotidiennement et automatiquement par l’appli, conçue pour être « lisible ». Un code couleur – vert, si tout va bien, et rouge, s’il y a un problème – est adressé sur le mobile des treize fontainiers qui, au premier coup d’œil, visualisent la situation. Prochaine étape (en cours) : améliorer le dispositif par le biais de l’ IA afin de détecter les ­anomalies, les trier, des plus urgentes aux moins problématiques, et proposer aux fontainiers une solution afin d’y remédier.

Prix de l’innovation

Grâce à ces premiers développements, Lacroix-Sofrel et Nevers agglomération ont obtenu, cette année, un prix de l’innovation intégrant de l’IA durable lors du festival mondial de l’IA à Cannes. Les deux partenaires sont parvenus à réduire fortement les pertes sur le réseau « avec 200 000 mètres cubes d’eau économisés chaque année », soit l’équivalent de la consommation pour 2 000 abonnés, souligne ­Dominique ­Derangère. Dans leur viseur : les « gros » consommateurs, comme les infrastructures sportives, les écoles ou les Ehpad, font l’objet d’un suivi particulier, qui va se resserrer.

Avec le recul, après de deux ans d’utilisation, le service de l’eau et de l’assainissement ne regrette pas l’option prise par la collectivité, qui a demandé une implication forte des agents. « Il existe des logiciels d’analyse de la donnée, proposés par des sociétés, relève la cheffe de service. Cependant, le fait d’avoir un outil propriétaire nous permet de choisir les données qui nous intéressent, qui nous sont utiles. De plus, cela nous sécurise, nous serons toujours en capacité de traiter nos données, sans être à la merci d’un prestataire ou d’un ­délégataire. »

Contact : Dominique Derangère, cheffe de service, dderangere@agglo-nevers.fr