« La task force rassemble tous les services qui tendent à plus de propreté, moins d’incivilités, et donc moins de sentiment d’insécurité. On cible un quartier tous les quinze jours. Et on débarque à une vingtaine d’agents. Le plus dur, c’est d’identifier les dépôts sauvages. Les agents de la collecte m’envoient des photos dès qu’ils trouvent un bon de livraison, un ticket avec une adresse…

La brigade de lutte contre les atteintes au cadre de vie cherche aussi des indices. Dès qu’on a identifié l’auteur présumé, elle va le voir. La première fois, on ne verbalise pas, on sensibilise. Ce sont souvent des commerçants. On leur rappelle les bonnes pratiques. Sur les gros dépôts, avec des véhicules, on exploite les images de vidéosurveillance. C’est très efficace. La task force a été créée en réponse à une demande forte des comités de quartier, elle est très bien perçue. »