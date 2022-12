Démocratie participative

Début 2022, la commune a réuni habitants, associations et élus pour redessiner les deux lignes de transport en commun.

[Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) 9 300 hab.] Chaque mercredi après-midi depuis la rentrée de septembre, les deux lignes de bus de Saint-­Sulpice-la-Pointe fonctionnent à plein régime. Objectif : faciliter l’acheminement de la jeunesse de cette commune du Tarn vers les lieux d’activités culturelles et sportives. Cette augmentation du volume des transports résulte d’une grande concertation.

En février, la commune a choisi de faire participer sa population à la redéfinition du tracé, des horaires, de la fréquence ou du processus d’achat des billets de ses deux lignes de bus. « Aujourd’hui, nous avons la sensation que les citoyens sont consuméristes, analyse Raphaël Bernardin, le maire. A travers cette initiative, nous voulions les engager dans une démarche collective : créer un débat public sur la ligne de bus. »

Rencontres citoyennes

Pour ce faire, la commune a organisé trois journées de rencontres citoyennes. Plusieurs dizaines d’associations, commerçants, collèges ou parents d’élèves ont été sollicités par la mairie pour partager leur point de vue sur les transports publics de la ville. Au total, 221 habitants ont pris part à ce processus qui s’est tenu dans dix lieux de la commune. Forte de ces premiers témoignages, Saint-Sulpice-la-Pointe a créé une commission extramunicipale, dont l’animation a été confiée au cabinet ­spécialisé ExAeco.

Composée de huit citoyens et de trois élus, cette commission s’est réunie tous les quinze jours en amont du conseil municipal du 7 juillet dans le but de construire une proposition chiffrée de création de nouvelles lignes de bus. « Les rencontres citoyennes ont apporté de la matière pour les débats, mais les éléments techniques fournis par la SPL ont également permis aux membres de saisir les enjeux ainsi que la complexité des ­décisions », estime Benoît ­Albagnac, conseiller municipal délégué, chargé de la mobilité et de la sécurité routière.

Ce projet de bus participatif a permis d’adapter la desserte de certains quartiers, ainsi que les horaires, pour mieux coller à ceux des trains ou à la sortie des établissements scolaires. Le transport à la demande a également été renforcé, notamment le samedi matin.

« Nous avons dû faire avec les contraintes techniques et réglementaires que nous a expliquées la SPL, confie Raphaël ­Bernardin. Une ligne de transport urbain n’est pas un transport scolaire, elle ne s’arrête pas dans des lotissements, mais sur des axes transversaux. »

Fréquentation en hausse

Afin de pousser les personnes à opter pour ces bus, les membres de la commission ont choisi des lignes courtes, dont le trajet d’un bout à l’autre n’excède pas dix minutes. « Un trajet de plus de quinze minutes aurait été trop important dans une petite commune comme la nôtre. Les habitants auraient continué à privilégier la voiture », considère Alaric Berlureau, le directeur général des services.

Un pari participatif pour le moment gagnant, puisque la fréquentation des lignes de bus a augmenté de 19 % au mois de ­septembre.

Contact : Raphaël Bernardin, maire, mairie@ville-saint-sulpice-81.fr

« Nous avons mis un véhicule hybride à l’essai » Alaric Berlureau, directeur général des services « Le projet a été adopté à l’unanimité au conseil municipal, la coconstruction a donc fonctionné. ­L’accompagnement, que ce soit par un cabinet comme ExAeco ou par l’intervention de la société publique locale, a été primordial pour recentrer le débat et intégrer les questions réglementaires. Ce projet n’est qu’une première étape. Dans une démarche de développement durable, nous dis­cutons désormais du choix des bus. La commission a fait plusieurs propositions et un véhicule hybride est à l’essai. Cela nous a également donné d’autres envies. Le 3 octobre, nous avons organisé une réunion avec les habitants autour de la piétonnisation d’une des artères principales de la ville. Nous avions invité 500 personnes vivant à proximité et 300 autres citoyens. Une centaine a répondu présent, ce qui montre une réelle volonté d’implication. »