La responsabilité financière, une révolution culturelle

Comptabilité

Publié le 19/12/2022 • Par Cédric Néau • dans : Actu juridique, France

Les gestionnaires publics passent, le 1er janvier, sous une nouvelle juridiction. Ce qui ne va pas sans inquiétudes de leur part.

A partir du 1er janvier, les collectivités vont connaître une révolution culturelle, assure ­Frédéric ­Fievet, associé et directeur national « secteur public » au sein de KMPG. Une nouvelle juridiction unique concernera tous les gestionnaires publics, notamment les ordonnateurs (élus et, indirectement, DGS , directeurs financiers, etc.) et les comptables publics, fonctionnaires de Bercy.

Jusqu’à présent, les premiers répondaient de leurs manquements devant la Cour de discipline budgétaire et financière tandis que les seconds dépendaient des chambres régionales et territoriales des comptes.

Fin d’un système

Pour les comptables publics, cette réforme met un terme à un régime de responsabilité personnelle et pécuniaire contrôlé par des juges financiers parfois tatillons, mais sous lequel « l’extrême majorité des [200, ndlr] remises en débets [par an] était acceptée par la collectivité qui prenait sur ses comptes le constat de la perte », concède ­Guillaume ­Robert, chef du service des collectivités locales au sein de la direction générale des finances publiques.

« Ce système prend fin au profit d’un régime où l’on va chercher à responsabiliser le gestionnaire public », se réjouit-il. Pour ne faire intervenir le juge qu’en cas de faute grave, accompagnée d’un préjudice financier significatif, la nouvelle organisation répartit donc la responsabilité du bon déroulé de la dépense sur tous les acteurs concernés : comptable, directeur financier, DGS, etc.

Ce qui provoque un certain émoi de la part des ordonnateurs : « Il faut faire attention à ne pas décourager nos cadres financiers », prévient ­Guillaume ­Legasa, DGS de la communauté d’agglomération de la région de ­Château-Thierry (87 communes, 54 500 hab., Aisne).

La lettre de couverture prévue dans la réforme pour exonérer l’agent de toute responsabilité financière, pour peu que celui-ci ait réalisé son rôle de conseil auprès de l’élu, ne le convainc pas : « Nous n’avons toujours pas reçu la circulaire sur la forme que doivent prendre ces lettres et, en pratique, il ne faut pas que ça se transforme en usine à gaz. Pour l’éviter, il s’agira de franchir une étape dans le contrôle interne avec une démarche d’évaluation, en parti­culier, des risques. » ­

« Il faut une organisation au quotidien pour gérer les risques et les limiter, éviter les erreurs et, ceci, grâce à des systèmes d’évaluation avec des ­potentielles sanctions disciplinaires par la hiérarchie, que ce soit pour les comptables ou les ordonnateurs »,­ en convient Guillaume ­Robert.

Fautes significatives

D’autres points demeurent en ­suspens. Un décret précisant les fautes condamnables ou la durée de conservation des pièces se faisait encore attendre mi-décembre. De plus, la notion de faute significative étant laissée à l’appréciation du juge, la jurisprudence à venir pourrait amener les ordonnateurs à se surprotéger et rigidifier la gestion locale, si elle s’avère trop stricte, ou, dans le cas contraire, engendrer un sentiment « ­d’irresponsabilité collective », prévient ­Frédéric ­Fievet.

Par ailleurs, ­Stéphanie ­Damarey, professeure agrégée de droit public à l’université de Lille, estime que la ­disparition des chambres régionales des comptes du paysage contentieux s’apparente à une « régression ». Et d’ajouter :­ « Leur proximité a permis de mettre en évidence des affaires de gestion de fait dans les affaires locales que l’on n’avait pas détectées avant. Et s’il faut maintenant que la faute soit grave et que le préjudice financier soit significatif, j’ai bien peur qu’au final on ne puisse plus engager la responsabilité des comptables publics en particulier. »

Selon elle, cette évolution serait même « voulue » : « Avec une voilure passant de 9 000 à 5 000 comptables sur plus de dix ans, Bercy a intérêt à éviter que les comptables voient leur responsabilité engagée. » Au ­détriment des ordonnateurs ?