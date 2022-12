« Les élus déroulent le tapis rouge aux multinationales »

[ENTRETIEN] Industrie

Premier magistrat de Courmelles, dans l'Aisne, Arnaud Svreck est entré en résistance contre le géant danois de la laine de roche, Rockwool, qui a déniché un terrain sur sa commune pour y construire une usine. Il l'accuse de mettre à mal l'environnement. Un remake de David contre Goliath à l'heure de la globalisation.

C’est un maire de village, fraîchement élu en juin 2020. Agriculteur de profession, Arnaud Svrcek n’avait jamais battu le pavé avant de revêtir l’écharpe tricolore. Pas le genre de la maison.

Dans les environs de Soissons, le fatalisme est parfois de mise depuis ces maudites années 1980. Les fleurons de la région, en particulier l’entreprise de chaudronnerie BSL qui fournissait des pièces pour les centrales nucléaires, ont tous pris la poudre d’escampette pour aller produire dans des pays à bas coût.

Quelque 7 000 emplois ont été rayés de la carte en l’espace de trois décennies. Le territoire est devenu « un désert médical et culturel, avec un gros taux d’illettrisme », évoque le premier magistrat de Courmelles (Aisne).

Placé à quarante-cinq minutes de Roissy, le Soissonnais possède cependant des capacités de rebond. Quand le géant danois de la laine de roche, Rockwool, a déniché un terrain à Courmelles pour construire une usine de 120 emplois, les élus du Grand Soissons ont tout de suite « topé ».

Mais, depuis, Arnaud Svreck est entré en résistance. Il accuse le mastodonte de mettre à mal l’environnement. Une version moderne de David contre Goliath, qu’il raconte dans un livre fiévreux. Un combat, qu’Arnaud Svreck le sait, sa commune est loin encore d’avoir gagné. Rien, à le lire, ne lui est épargné.

Face à lui, Alain Crémont, le patron (DVD) de la communauté d’agglomération, déploie toute son énergie. Cet ancien entrepreneur n’en manque pas. Mais dans le camp d’en face, Arnaud Svreck peut compter sur un soutien incomparable : celui de ses 1 870 administrés qui ont décidé de ne pas se laisser faire.

Pourquoi vous êtes-vous opposé à l’implantation de Rockwool dans votre commune ?

Mon prédécesseur avait vu arriver cette entreprise comme le ticket gagnant du loto qui lui permettrait de financer les travaux de la commune. On lui avait dit que l’activité serait sans risque pour la santé et il le croyait sincèrement. Moi-même, je ne maîtrisais pas le dossier en arrivant. Je l’ai peu à peu découvert…

Cette usine, si elle voit le jour, va recracher des rejets toxiques nuit et jour avec sa cheminée de 47 mètres. Le taux d’ammoniac sera aussi élevé que dans l’aciérie géante d’ArcelorMittal à Grande-Synthe (Nord). Les professions médicales, qui ont un avis éclairé sur la pollution, sont d’ailleurs toutes opposées à cette implantation.

Nous sommes aussi face à un projet énergivore qui consommera l’équivalent de 3,3 % de la production d’un réacteur nucléaire, ce qui est considérable. Les besoins en eau, eux, s’élèvent à 11 000 litres par heure ! Un comble, après l’année que nous venons de vivre. Nous sommes en effet toujours sous le régime de la restriction d’eau dans l’Aisne au mois de décembre. Une première.

Ma commune, qui présente les avantages de la campagne avec la proximité de la ville, Soissons, attire beaucoup de ménages. J’ai des demandes pour 100 terrains à bâtir. Mais on me dit que ce n’est pas possible du fait de la nouvelle réglementation sur le zéro artificialisation nette. Et, dans le même temps, l’Etat fait tout pour implanter 120 emplois sur 40 hectares. Soit seulement un emploi pour 3 hectares, là, où j’ai délivré tout près un permis de construire pour 60 emplois sur 1,8 hectare.

Comment jugez-vous l’attitude de la communauté d’agglomération du Grand Soissons, qui soutient le projet ?

Elle a vendu à Rockwool des terrains 17 euros le mètre carré qui en valaient en réalité 26. Et maintenant, il va lui falloir acheminer une partie des réseaux aux frais du contribuable. Et c’est un terrain où il y a zéro voie navigable, zéro voie ferroviaire et encore moins d’électricité…

Quand les représentants de Rockwool ont, pour la première fois, débarqué en mairie avec leurs grosses voitures et le soutien d’une société de communication, ils étaient accompagnés de toute l’armada de l’interco : le président, le directeur général des services, celui du développement économique. Une opération séduction aux allures de rouleau compresseur. Tout était prévu pour l’enquête publique, l’instruction du permis de construire par l’intercommunalité…

Les élus déroulent le tapis rouge aux multinationales. Notre village a l’impression d’être le dindon de la farce. Soissons profitera des rentrées fiscales, mais le bruit et la pollution seront surtout supportés par Courmelles et les communes limitrophes.

Quelles leçons tirez-vous de votre venue à Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme), qui accueille un autre site de Rockwool ?

Le déplacement, très encadré, était digne d’une visite à ­Moscou dans les années 80. Nous avons eu droit au buffet et aux petits-fours… Mais nous avons eu la bonne idée d’arriver la veille. Contrairement au lendemain, le bruit était fort. Un homme nous a dit qu’il y avait parfois une fumée stagnante qui empêchait de voir de l’autre côté de la rue.

Depuis l’arrivée de Rockwool, en 1978, Saint-Eloy a perdu un tiers de sa population, passant de 5 500 à 3 000 âmes. En lisant un article dans la presse locale, j’ai même appris que certains habitants la surnomment « Saint-Eloy-les-Ruines » !

Lorsque Rockwool s’est implanté aux Etats-Unis, il y a eu, comme chez nous, de nombreuses voix dissidentes. Les avocats de la multinationale ont menacé d’un procès en dommages-intérêts. C’est le genre de menaces auxquelles j’ai eu droit. Mais une commune ne peut pas faire faillite et Rockwool ne va pas saisir la mairie et l’église en guise de cadeau de bienvenue.

Où en êtes-vous dans votre combat ?

J’ai refusé le permis de construire. L’autorisation pour installation classée pour la protection de l’environnement n’a pas été accordée. L’enquête publique s’est soldée par un avis défavorable du commissaire-enquêteur. Cela n’arrive que dans 4 % des cas. A Notre-Dame-des-Landes, par exemple, l’avis était favorable.

Et pourtant, Rockwool annonce, comme si de rien n’était, une construction en 2024. De leur côté, les représentants de l’Etat me disent que je dois faire de la pédagogie en faveur du projet, plutôt que de relayer les craintes de ma population.

Tout cela crée beaucoup d’incompré­hension. Les habitants revivent l’histoire du référendum de 2005 sur l’Europe. Ils avaient dit « non » et, par un tour de passe-passe, on leur a imposé autre chose… Il y a un sentiment d’abandon. Chez moi, les gens votaient en masse pour le Parti communiste. Mais depuis que le PCF est moribond et ne fait plus des scores lui permettant de diriger le pays, ses électeurs ont reporté leurs votes sur le RN.

Manifester n’était pas dans la culture de Soissons. Mais on a tous une part de « gilet jaune » en nous. Pour la première fois, des gens de 70 ans sont descendus dans la rue. Ils ont manifesté contre Rockwool, alors qu’ils ne l’avaient même pas fait quand ils avaient perdu leur emploi dans une usine. Ils savent bien que les fumées ne vont pas s’arrêter à Courmelles. Nous étions, au départ, un petit régiment à dire « non ». Nous sommes en train de devenir une armée.