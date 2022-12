Au Grand-Bornand, la 3e étape de la Coupe du monde de biathlon démarre sur fond de transition

Sport

Au Grand-Bornand, la polémique sur l’acheminement de neige par camion pour construire la piste n’empêchera pas la Coupe du monde de biathlon de démarrer ce jeudi 15 décembre. Autorisée par l’association internationale de biathlon (BIU), elle pose néanmoins la question de la transition écologique des sports d’hiver et des stations. Une transition complexe et discutée.

Enfin. À la veille de la troisième étape de la Coupe du monde de biathlon 2022, du 15 au 18 décembre au Grand-Bornand-Annecy (Haute-Savoie), il neige et les compétiteurs -dont douze Français- s’entraînent. Quinze jours plus tôt, une autre image occupait journaux et écrans : celle de douze camions acheminant, trois jours durant, 12 000 m3 de neige stockée à 8 km sur le domaine alpin, auxquels s’ajoutent 12 000 autres d’un stockage sur le site nordique, afin de tracer dans l’herbe le parcours enneigé de la compétition, à 930 mètres d’altitude. La neige, tombée ou fabriquée l’hiver dernier, avait été conservée sous une couche de sciure.

Face aux vives critiques(1), André Perrillat-Amédé, maire du Grand-Bornand et président du comité organisateur de l’événement, dit comprendre que «cela puisse choquer de voir un filet de neige sur l’herbe», mais rappelle que «c’est la 4e fois que la commune accueille la manche française des Mondiaux, avec le même recours à de la neige de culture. Sa fabrication, son transport et son étalage ne représentaient que 0,8% de l’impact carbone de la compétition en 2021, contre 83 % pour le transport de personnes».

Selon Vincent Neirinck, de Mountain Wilderness France, «aujourd’hui, la prise de conscience de la réalité du changement climatique fait que de telles images ne passent plus. La réaction qu’on a avec la neige dans un camion n’est certes pas proportionnelle à l’impact CO2. Mais ce camion symbolise l’absurdité de ce que l’on fait à la montagne».

Le maire du Grand-Bornand rappelle encore que «toute compétition de niveau international fait appel à la neige de culture et au « snow farming » pour construire ses parcours. La neige fraîche, en cristaux, reste trop malléable, peu praticable, voire dangereuse pour les sportifs, en particulier sur le pas de tir. Au contraire, la neige de stockage, beaucoup plus dense, constitue une base solide sur une trentaine de millimètres et assure la fiabilité de l’équipement. Ça fait partie du cahier des charges de l’International biathlon union (Ibu)».

C’est bien le niveau d’artificialisation de la pratique et des compétitions des sports d’hiver que regrette Vincent Neirinck, qu’il évoque les épreuves de ski alpin pour lesquelles «on procède à des injections d’eau sous pression pour que ça gèle», ou celles de saut «pour lesquelles on dégage la neige fraîche avec des souffleuses réparties tous les mètres», ou encore «le projet de complexe Ski-Line, cette piste de ski indoor que voulait créer Tignes en 2016-2017… Quel modèle veut-on pour les sports et le tourisme, ici où le changement climatique qui évolue plus vite qu’ailleurs ?»

André Perrillat-Amédé, qui estime que «les stations sont les premières victimes, et non les responsables, du changement climatique», souhaite «que l’on retienne aussi les aspects positifs d’un événement fédérateur, retransmis auprès de 125 millions de téléspectateurs, accueillant plus de 60 000 spectateurs» et souligne les efforts de la collectivité pour réduire son impact, en facilitant des transport ou «en construisant des installations à 80% démontables, plutôt qu’un stade de biathlon permanent”, prélever “l’eau pour fabriquer la neige au printemps à la fonte des neiges, avant de la restituer.»

Le maire, dont la commune a lancé en octobre avec l’université Savoie Mont-Blanc un travail de trois ans sur la transition écologique, le Grand La(Bo), argue encore «que la transition ne se fera pas du du jour au lendemain». Selon lui, «la neige de culture ne sera pas un palliatif à l’absence de neige. Mais on en a besoin de temps pour faire passer une économie d’un régime à un autre. Il faut se donner les moyens d’assumer le coût. Avec le Grand La (Bo), nous voulons nous poser toutes ces questions pour dessiner la montagne de demain, dans tous les aspects de la vie. Le Grand Bornand est une commune de 2200 habitants, qui a 40 exploitations agricoles et dont 42 % des 1,2 million de nuitées se font déjà hors période de neige.»

Pour Vincent Neirinck, le temps manque. «En 2009, déjà, relève-t-il, un rapport au gouvernement sur la neige de culture interrogeait, notamment, sur «la mutation indispensable du modèle du tout ski (2)… Et, en 2022, il faudrait encore construire des retenues collinaires (allusion au projet de La Clusaz, suspendu fin octobre dernier, ndlr), ou affréter des camions de la neige artificielle pour faire perdurer le modèle ski, sans envisager une réelle transition des modèles de développement à l’échelle du massif des Aravis ?»