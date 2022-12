À Neuville-sur-Oise, la station d’épuration est déjà prête pour le délestage et l’effacement

Les ministres de la Transition écologique et des Transports, respectivement Christophe Béchu et Clément Beaune, ont dévoilé, ce mardi 13 décembre, un plan destiné à massifier le partage des trajets quotidiens en voiture. A la clé, une enveloppe de 100 millions ...

Un rapport de l’Autorité de régulation des transports présente le lien entre habitudes de déplacements des Français et les émissions de gaz à effet de serre. Voitures et avions contrebalancent ainsi le bilan décarboné des transports en commun et des modes ...