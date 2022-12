Le référé-liberté au secours des espèces protégées

Environnement

Publié le 14/12/2022 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, Billets juridiques, France, Jurisprudence

La reconnaissance du droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé en tant que liberté fondamentale a permis la suspension du défrichement de parcelles boisées.

Le 20 novembre, le Conseil d’Etat avait créé une petite révolution en jugeant que le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative.

Logiquement, les tribunaux administratifs et les requérants n’ont pas tardé à s’emparer de cette jurisprudence, comme en témoigne l’ordonnance du 10 novembre du ­tribunal administratif de Pau (req. n° 2202449).

Dans cette commune littorale, le pétitionnaire s’est lancé dans un vaste projet d’aménagement qui s’insère sur presque 10 hectares de parcelles boisées. Divisé en trois phases, le recours présenté devant le tribunal administratif concernait la dernière partie du projet : une extension de lotissement sur deux parcelles boisées, qu’il allait bien falloir défricher.

Atteinte manifestement grave et illégale

Mais une association demande d’enjoindre à la préfète de suspendre ces travaux de défrichement, car ils porteraient une atteinte manifestement grave et illégale aux espèces protégées présentes sur le site.

Pour être admis au référé-liberté, le requérant doit en effet démontrer qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, du fait de l’action ou de la carence de ­l’autorité publique, à sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou même des intérêts qu’il entend défendre. Il doit également démontrer pourquoi il est urgent que le juge intervienne.

Demande de dérogation

L’association requérante s’est donné pour mission principale la défense des droits de l’homme à un environnement sain et, notamment, la sauve­garde de la faune, de la flore et du milieu dont elles dépendent. En ce qui concerne l’urgence, elle fait valoir que cette opération de défrichement, qui porte une atteinte grave et irréversible aux espèces protégées et à la destruction de l’habitat d’intérêt communautaire, porte sur une surface tellement réduite qu’elle pourrait être réalisée en une journée seulement.

Le juge a donc décidé de suspendre l’exécution de l’arrêté ordonnant le défrichement, dans l’attente de la décision des services de l’Etat du département sur la nécessité, pour le pétitionnaire, de déposer une demande de dérogation aux espèces protégées. Si le pétitionnaire n’est pas tenu de déposer une telle demande, l’arrêté pourra s’appliquer.