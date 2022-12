Les collectivités appelées à déployer le plan « Club inclusif »

Parasport

Publié le 16/12/2022

Le Comité paralympique et sportif français, en collaboration avec l’Etat, Paris 2024 et les fédérations françaises handisport (FFH) et sport adapté (FFSA), lance un vaste plan de formation et d’accompagnement des clubs ordinaires à l’accueil de pratiquants en situation de handicap. Un plan qui ne pourra se déployer sans la participation de collectivités sur tout le territoire. Un partenariat leur est proposé.

Accompagner 3000 clubs sportifs ordinaires, d’ici 2024, dans l’accueil de pratiquants en situation de handicap : c’est l’objectif du plan « Club inclusif » que vient de lancer le Comité paralympique et sportif français (CPSF), avec le soutien du ministère des sports (à hauteur de 2,2 M€).

Un plan qui doit répondre à un besoin d’ampleur : lors d’une étude, conduite en 2019 par l’Observatoire pour la recherche sur les méga-événements (l’Orme), plus d’un licencié handicapé sur trois déclarait avoir eu des difficultés à pratiquer en club, soit parce qu’il n’en trouvait pas qui soit adapté à son handicap (34%), soit par crainte du regard des autres (26%), soit encore par manque d’information sur les offres (22%). Sans compter, rappelle Tony Estanguet, président de Paris-2024, « qu’aujourd’hui, en France, 48 % des personnes en situation de handicap ne pratiquent pas d’activité physique et sportive, alors qu’elles sont 90% à penser qu’il est important » de le faire.

Les objectifs du plan « Club inclusif » sont donc de lever les freins liés aux préjugés, de rassurer les participants sur les capacités d’accueil et d’encadrement de la structure, de mettre en réseau les clubs inclusifs et, enfin, d’accélérer la structuration mais aussi d’enrichir l’offre de pratiques parasportives.

Un accompagnement large

Il s’agit là du déploiement de l’expérimentation depuis 2021 d’une « Formation para-accueillante » de membres de clubs de la capitale, dans le cadre du plan « Paris + parasportive » lancé par la Ville et le Comité d’organisation de Paris 2024, en partenariat avec les fédérations françaises handisport (FFH) et sport adapté (FFSA).

Selon le CPSF , « le premier bilan démontre un engouement général des personnes en situation de handicap et de très nombreux clubs sont demandeurs de solutions ».

Renommé « Club inclusif », le projet déployé partout en France porte sur un accompagnement large : il est proposé à chaque club volontaire une aide à l’élaboration puis à la mise en œuvre de son projet d’ouverture à des personnes en situation de handicap, des outils adaptés et des ressources partagées, et, surtout, une formation ad hoc de ses membres.

Une formation ciblée

Non certifiant, le programme pédagogique peut être plus ou moins condensé sur 3, 4 ou 5 jours. Il comporte un tronc commun et des sessions distinctes pour les dirigeants et les encadrants des clubs : mixant théorie et pratique – notamment des temps d’activité et d’échanges avec des personnes en situation de handicap -, il porte aussi bien sur la connaissance des différents handicaps et de l’écosystème du parasport que sur des sujets d’encadrement, éthiques, juridiques ou encore financiers.

Or, pour la mobilisation des clubs et plus largement la mise en œuvre du plan, le CPSF compte fortement sur l’engagement de collectivités : il souhaite signer un partenariat avec chaque Ville ou EPCI volontaire, voire avec plusieurs communes rurales unies pour l’occasion. À charge pour ceux-ci d’inciter jusqu’à 12 clubs de leur territoire à participer. Pour les y aider et pour qu’ils construisent un projet à l’échelle du bassin de vie, chacun d’eux bénéficiera d’un accompagnement par le référent régional du CPSF et des experts des fédérations impliquées, avant la session de formation puis encore pendant six mois.

Lever les contraintes locales

En contrepartie, ces collectivités – qui peuvent solliciter pour cela le fonds de dotation Impact 2024 – s’engagent à accompagner les clubs jusqu’à la pérennisation de l’offre sportive handi-accueillante. Ce qui passe par la levée des contraintes locales en matière d’accès aux lieux de pratique, d’aménagements architecturaux, de matériel spécifique et d’encadrement adapté aux caractéristiques des pratiquants.