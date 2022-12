Auto-évaluation

Répondez aux questions de notre quiz mensuel sur l'actualité du mois écoulé. Ce questionnaire en ligne aidera les candidats aux concours et examens professionnels à réviser l'épreuve des questions d'actualité, et à répondre aux "colles "que les jurys ne manqueront pas de leur poser.

Avec les questions d’actualité, le jury cherche à savoir si vous vivez dans une bulle (narcissique ?) coupé du reste de la planète ou si vous êtes impliqué dans la vie citoyenne, comme doit l’être tout fonctionnaire qui se respecte. Cette implication doit reposer sur des connaissances solides sur l’état de la planète et la vie de ses habitants.

Au moment de l’épreuve, face aux examinateurs, gardez pour vous, dans la mesure du possible, vos jugements de valeur, et contrôlez vos émotions, évitez les envolées lyriques protestataires et les « yakafokon »… Si vous souhaitez exprimer votre opinion, vous en avez le droit ! Mais il vous faudra faire preuve de mesure et avancer des arguments solides. Des connaissances fiables et actualisées, c’est ce que devrait vous apporter la lecture de votre fiche de révision « Questions d’actualité » mensuelle, à compléter par celle de LaGazette.fr pour l’actu territoriale.

Pour les révisions, on sait que le quiz est un mode d’apprentissage efficace pour la mémorisation notamment. Pour un résultat optimal, faites des allers-retours entre la fiche et le questionnaire, pour replacer précisément les réponses dans leur contexte et, dans l’idéal, compléter et approfondir les sujets abordés.

Evidemment, il est recommandé de suivre en parallèle une préparation dédiée au concours ou à l’examen que vous préparez pour bénéficier de conseils de coach, de « corrigés » de devoir, d’examens blancs, etc. Cette entraînement est indispensable pour avoir des chances de réussir.

