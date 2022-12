Un toit pour les agents, par tous les moyens

Pouvoir d'achat

Installer les agents près de leur lieu de travail leur permet des économies de transport. Un argument fort pour fidéliser, mais aussi pour recruter.

La mission « Ecolan » sur le logement des agents publics de l’Etat, commencée en avril, devait durer six mois. Elle sera finalement prolongée au moins jusqu’à l’été 2023 car élargie aux trois versants… et parce qu’il y a plus de paramètres à prendre en compte que prévu. En attendant, les agents usent du système D pour se loger, surtout en zones dites « tendues » – c’est ce qui a amené un ancien territorial à créer une plateforme d’entraide, « immo-­fonctionnaire.fr »

Équivalent du 1% patronal

Mi-octobre, des députés ont rencontré le ministre de la Fonction publique pour insister sur le cas spécifique et occulté des communes transfrontalières. L’occasion pour ­Olga ­Givernet, députée (Renaissance) de l’Ain, d’argumenter que, « en 2021, à ­Ferney-Voltaire en pays de Gex, près de la ­Suisse, les loyers étaient à 18 euros le mètre carré, bien supérieur aux communes plus éloignées de la frontière, et les agents ne touchent aucune indemnité de résidence »

Des syndicats demandent que les agents bénéficient d’un équivalent du 1 % patronal, du cautionnement locatif de l’employeur public, comme dans le privé (sous le nom de « garantie visale ») ou que soit déployé le bail réel solidaire… Quant à l’idée de développer le logement intermédiaire, pour ceux qui ne peuvent accéder ni au parc social ni au parc privé, il est considéré par certains comme un produit compliqué avec une offre restreinte. La question se pose alors de sa plus-value.

En septembre, la ville de Lyon a fait ce choix et conclu une convention avec CDC Habitat pour mettre en place un système d’accès privilégié à ses agents aux logements situés sur la métropole de Lyon « C’est un dispositif plutôt récent et adapté pour les collaborateurs. Les loyers sont inférieurs de 10 à 15 % aux prix du marché », fait valoir ­Clément ­Lecuivre, directeur général de CDC Habitat. « On donne un droit d’accès prioritaire au logement que l’on va commercialiser soit neuf, soit à la rotation. Il y a un site dédié, cdc-habitat.fr, avec une période d’exclusivité pour l’agent. » Ces trois dernières années, 50 000 personnes ont ouvert un compte dans le cadre de ce type de partenariat et 7 000 étaient des agents territoriaux.

Accompagnement local

Le logement intermédiaire était aussi plébiscité dans le rapport sur l’attractivité de la FPT, paru en février. Les auteurs s’en remettent à l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp), « dont la capacité d’investissement provient des cotisations des employeurs publics et des agents de la fonction publique, et dont la gouvernance est paritaire. Il serait bien qu’une partie de cette épargne soit fléchée sur le financement de logements réservés ».

Réaction de ­Laurent Galzy, directeur de l’Erafp : « Nous pouvons continuer à augmenter nos investissements. Les leviers pour progresser sont plus liés à la disponibilité du foncier et à l’accompagnement local des opportunités. » A ce jour, l’Erafp dit avoir investi 1,1 milliard d’euros dans les logements intermédiaires au bénéfice des agents, fonctionnaires et contractuels des trois versants.

Daniel Level, maire délégué à la ville de Fourqueux. « Il est nécessaire d’avoir des logements sociaux communaux » « A Fourqueux [qui a fusionné le 1er janvier 2019 en une commune nouvelle avec Saint-Germain-en-Laye, ndlr], nous avions des logements d’instituteurs. Nous les avons récupérés en 2007-2008. Ils sont devenus propriété communale et nous avons conventionné avec l’Etat pour en faire cinq logements sociaux communaux. La collectivité est la seule attributaire. Sur un autre programme, nous avons payé une surcharge foncière de 860 000 euros au bailleur pour pouvoir allouer 60 % des logements, le bailleur ayant réduit, lui, son quota d’attribution. Sur les 70 agents que compte la ville, une dizaine, qui souhaitaient vivre là où ils travaillent, ont pu en bénéficier. Quand des agents y accèdent, ça limite le risque de turnover. Mais il faut savoir accrocher l’utilité du logement à la fonction, ce qui n’est pas toujours simple. Il est compréhensible de craindre le départ de l’agent logé pour une autre ville. »