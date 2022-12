L’usage des titres-restaurant plébiscité pour le pouvoir d’achat des agents

Pouvoir d'achat

Publié le 14/12/2022 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, Toute l'actu RH

L’inflation sur les produits alimentaires a atteint les 12 % en décembre. Dans ce contexte, le titre-restaurant plaît de plus en plus.

C’est au détour de la machine à café qu’un militant a entendu chuchoter : « Pour faire des économies à l’approche des vacances, je ne fais plus qu’un véritable repas, le soir. » « Voilà, on en est arrivé à faire ce type d’arbi­trage », souffle le syndicaliste, dépité.

Pas dupes, nombreux sont les employeurs territoriaux à faire le choix des titres-restaurant. « Quand un agent gagne le Smic, le déjeuner du midi représente en moyenne 16 % de son salaire. Avec un titre-restaurant, cela ne représente plus que 8 % », fait valoir ­Cédric ­Leloup, directeur national des ventes « secteur public » des titres-restaurant ­Edenred. Sur 13 000 clients, un peu plus de 5 000 sont des collectivités et il observe un marché en hausse de 7 à 10 % ces derniers mois. Parmi les raisons : « Certaines collectivités avaient un restaurant interadministratif [RIA] de moins en moins visité. D’autres n’en avaient pas et se trouvaient dans un bassin d’emploi où le titre-restaurant faisait partie du “pack­age rémunération”. Elles avaient besoin d’attirer. »

Valeur relevée

La ville de ­Lozanne (2 700 hab., Rhône) s’est récemment lancée pour à la fois redonner du pouvoir d’achat à sa vingtaine d’agents et riposter face à ses grosses diffi­cultés de recrutement. « Cela devenait un minimum vital », se remémore ­Julie ­Berger-Vachon, directrice générale des services. Le ticket de 6 euros est pris en charge à 50 %. Coût : 7 600 euros par an.

« Dès l’instant où l’on est capable d’assumer financièrement, il faut instaurer ce système », estime ­Fabrice ­Maridet, vice-président (Union républicaine pour le ­Bourbonnais) du département de l’Allier, qui s’y est mis début 2022. Quelque 1 200 à 1 300 agents sont éligibles, sur un total de 2 000. Valeur faciale du ticket : 8 euros, dont 55 % sont pris en charge par le département. « Le budget de restauration des agents a ainsi été multiplié par quatre. C’est significativement mieux-disant », souligne ­Nabila ­Benrached, DRH.

Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 10 % en septembre 2022, selon l’­Insee. Aussi, le plafond de paiement des titres-restaurant est passé à 25 euros le 1 octobre 2022. L’employeur peut prendre en charge 50 à 60 % de la valeur qu’il octroie. Il est exonéré de cotisations sociales sur cette part, dans la limite de 5,92 euros.

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, il a été proposé de relever la valeur maximum du titre de 11,84 à 13 euros, pour donner aux agents un accès à un repas complet et sain.